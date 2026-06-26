温州日报 2026-06-26 09:48:57

除了居住空间的物理改造，改造团队还将联合志愿者对屋内积攒多年的垃圾进行全面清理，消除火灾隐患，让老人的生活环境彻底清爽起来。

金永和老人居住的房子现状。 吉妮 摄

温州网讯 晨雾如厚重帘幕，将永嘉县界坑乡黄头岙村紧紧裹藏。64岁的金永和站在家门口，听见脚步声，习惯性地眯起眼，费力地朝声源处寻去。因视神经萎缩导致视力三级残疾，他的世界总是灰蒙蒙一片，只能勉强捕捉到晃动的光影。

这是“安居暖阳”计划今年上半年在永嘉山区改造困难老人旧房的最后一户。近日，当仁爱义工协会会长任印锋带着探访小队踏进这个偏僻山村时，眼前的景象令人揪心，也坚定了大家“改就要改彻底”的决心。

“透风楼”里的跌宕人生

金永和是村里的低保特困户。走进他那栋建于上世纪70年代的老屋，时光在这里留下衰败的痕迹。

一楼是临时搭建的厨房兼杂物间，昏暗逼仄，柴禾、农具和废旧塑料胡乱堆积，空气中弥漫着霉味与烟火气混合的味道。而老人的卧室在二楼。

“这楼梯，我是真怕了。”金永和指着屋内一条陡窄的木楼梯，声音沙哑干涩。由于视线模糊，加上年事已高，这几年他已经从这晃晃悠悠的梯子上滚落三次。“摔下去的时候，脑子一片空白，就想着这次怕是要没命了。”他下意识地摸了摸后腰，那里的旧伤每逢阴雨天便隐隐作痛。

更令人忧心的是，这栋砖木结构的老屋墙体多处开裂漏风，二楼楼板缝隙很大，光线从缝隙漏下，却照不亮老人内心的恐惧。

“必须搬到一楼去”

“金叔，这次改造，二楼您绝对不能再住了，必须搬到一楼去。”在昏暗的屋内，任印锋对老人说。

金永和沉默片刻，低声道：“我也想住楼下，可是楼下堆满了东西，没地方啊。”

“所以我们来了。”任印锋指着屋外的空地和一楼凌乱的布局，俯身细致规划：“您看，这厨房在屋里，烧火太危险，烟也大。我们要把厨房挪到门口，给您隔出一间干净的小厨房，往后做饭就安全了。”

听着任会长的规划，金永和频频点头。

“一楼这墙体到处漏风，冬天跟住在冰窖里一样。我们会把墙补好，把天花板吊起来，屋子就暖和了。门也要给您修结实，不再漏风漏雨。”任印锋一边说，一边比划着，“最重要的是，我们会在一楼给您整理出一个亮堂的卧室。往后，您不用爬楼梯了，安全！”

兜底保障的“焕新”冲刺

对于金永和而言，这栋住了大半辈子的老屋，既是庇护所，也是困住晚年的牢笼。受视力障碍所限，他的生活半径极小，每一次上下楼都是一场冒险。

“以前总觉得能凑合就凑合，反正一个人嘛。”金永和苦笑着摇头。但随着年岁增长，身体的衰老让他越来越感到无助与恐惧。

此次“安居暖阳”工程，正是要斩断这些困扰他的“乱麻”。除了居住空间的物理改造，改造团队还将联合志愿者对屋内积攒多年的垃圾进行全面清理，消除火灾隐患，让老人的生活环境彻底清爽起来。

“金叔，您放心，垃圾我们都给您清走，往后屋里干干净净，您走路也方便，不用怕绊倒。”任印锋的话，像一颗定心丸，稳稳落在老人心里。

金永和点了点头，摸索着拉住任印锋的手，用力握了握，千言万语只化作一句：“谢谢，真的谢谢你们。我这破房子，终于能像个家了。”

据悉，改造团队已于寻访次日进场施工。从漏风的砖墙到温暖的吊顶，从摇摇欲坠的二楼到安全便利的一楼，改变正在发生。

来 源：温州日报

原标题： 改造深山“透风楼” 托起孤寡老人“安居梦”

记者 董吉妮

本文转自：温州新闻网 66wz.com