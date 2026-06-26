苍南220千伏横阳变电站顺利投运 预计两年内可拉动苍南GDP年均增长11.4亿元
温州网讯 昨天16时46分，位于温州苍南灵溪的220千伏横阳变电站顺利完成主变冲击及保护带负荷试验，顺利投产送电。该项目是温州“十五五”期间首个成功投运的220千伏变电站，为苍南区域高质量发展筑牢电力根基。
十年深耕蝶变，苍南县城新区东扩区从一片农田跃升为县城3.0版的核心引擎，高端住宅、五星酒店、科技大厦相继落成，城市能级快速跃升，用电负荷连年攀升。220千伏横阳输变电工程的顺利投运，精准补齐了新区东扩区的电力配套短板，完善了区域电网架构。
横阳输变电工程位于苍南县城新区东扩区，总投资约2.3亿元，变电容量为2×24万千瓦，新建线路长度2×1.79公里。投运后，将为110千伏台商变、晓峰变、藻溪变等变电站提供上级电源接入点，全面提升区域供电可靠性和供电裕度，有效缓解区域电网供电压力。
“得知苍南灵溪又新投产一座220千伏变电站，感觉电力一下子就很充足了，今年夏天工厂生产线可以加班加点干了!”周边的小微企业主张先生对此次变电站投产赞不绝口。
横阳变赶在夏季高温用电高负荷来临前投产，可进一步缓解温州苍南片区电网主变重过载问题，也为推进区域主配网补强建设提供强劲能源引擎，切实提升电力保障和供给能力。新增的变电容量将为苍南县域夏季高峰用电提供强有力的兜底保障，让居民空调放心开、企业生产线不停转。
据悉，苍南县深入实施电网工程建设三年攻坚行动以来，建设节奏全面提速，仅2026年一年，主网工程投运数量就将达到7项。横阳变工程政策处理难度极大，选址历经多次变更。在各级党委政府的大力支持下，政企双方建立“周交办、月通报、季联席、年考核”的闭环工作机制，最终克服重重困难顺利落地。值得一提的是，横阳变坚持主网与配网“统一规划、统一建设、统一投运”，打通了配网建设“最后一公里”，确保新增电力容量第一时间转化为有效供电能力，让电网建设成果以最快速度惠及用户。
国网温州供电公司相关负责人介绍，该工程投运后，预计两年内可拉动苍南GDP年均增长11.4亿元，至“十五五”末可拉动年GDP增长116.12亿元。横阳变将为苍南县城新区东扩区开发建设、工业园区高新企业发展及民生用电保障提供坚强电力支撑，真正实现“电等发展”的承诺。
来 源：温州日报
记者 林迎颖 通讯员 孟航 张维特
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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