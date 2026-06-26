温州出台五方联动保护机制保障“温州大黄鱼”地理标志

温州晚报 2026-06-26 09:48:58

昨天，温州大黄鱼地理标志保护法制科普宣传活动在我市举行。活动现场正式启动五方联动保护机制，为“温州大黄鱼”这块国家地理标志金字招牌提供全链条法治保障。

温州网讯 昨天，温州大黄鱼地理标志保护法制科普宣传活动在我市举行。活动现场正式启动五方联动保护机制，为“温州大黄鱼”这块国家地理标志金字招牌提供全链条法治保障。

不是所有养在温州海域的大黄鱼，都能称作温州大黄鱼。温州大黄鱼核心价值根植于特定海域生态环境、标准化养殖规范和严格的地理标志授权体系。活动现场，市农业农村局系统介绍了温州大黄鱼地理标志保护背景与产业发展现状，阐释了地理标志保护的核心逻辑，明确指出地理标志保护的不只是一个商标，更是温州独特的海洋生态资源与世代渔农的匠心成果。

随后，市大黄鱼产业联合会围绕地理标志保护作表态发言，表示将坚守行业自律，统一执行品质标准，坚决抵制无序冒用行为，从源头杜绝“地域混淆、以次充好”乱象。

在普法宣讲环节，市市场监管局围绕市场端监管细则与品牌使用规范，清晰界定了地理标志合法使用与违规冒用的边界。

市公安局聚焦知识产权刑事保护维度，明确了侵权假冒行为的刑事追责标准，打破了“冒用冠名无重罪”的错误认知。

鹿城区检察院从公益诉讼角度，阐释了守护品牌公共价值与公共权益的法律路径。

市中级人民法院从司法裁判角度，讲解了地理标志保护的司法实践。

来 源：温州晚报

原标题： 我市出台五方联动保护机制保障“温州大黄鱼”地理标志

不是所有养在温州海域的大黄鱼都能称作“温州大黄鱼”

记者 张嫣彬

本文转自：温州新闻网 66wz.com