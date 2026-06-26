温州晚报 2026-06-26 09:48:59

夏至刚过，市区马鞍池公园内近5000平方米花圃迎来高光时刻，20万株“乒乓系列”千日红全面进入盛花期，为闷热暑天注入一抹清新而浓烈的色彩。

温州网讯 夏至刚过，市区马鞍池公园内近5000平方米花圃迎来高光时刻，20万株“乒乓系列”千日红全面进入盛花期，为闷热暑天注入一抹清新而浓烈的色彩。

昨天，记者在马鞍池公园北门片区及桂花园沿湖一带看到，这片被市民称为“限定浪漫”的花海已然蔚为大观。圆润饱满的花球密密匝匝缀满枝头，粉的娇嫩，紫的艳丽，在阳光下泛出丝绸般的光泽。微风拂过，成片花球轻盈摇曳，恍若无数散落人间的彩色乒乓球。

千日红属“乒乓系列”品种，因花球形似乒乓球而得名。作为夏季观赏植物中的“耐热冠军”，千日红花期持久、色泽明艳，且花干后经久不褪，故得“千日”之名。花圃采用粉紫双色搭配，植株高度适中，整体视觉效果协调而富有韵律。

今年是马鞍池公园首次大规模培植千日红，在温州市区公园中也属少有的大面积种植尝试。“从第一朵花开到现在已过去一个多月，眼下正逐渐进入最佳观赏期。”大南园林管理所工作人员表示。

“春天看郁金香，夏天看千日红，家门口天天有这样的美景，太幸福了。”家住公园附近的市民陈女士一边拍照一边笑着说。

据介绍，为满足游客深入花海拍照的需求，园方在种植时预留了充足的空当和步道空间。在此，他们特别提醒市民务必文明赏花，共同守护这夏日美景。

来 源：温州晚报

原标题： 马鞍池公园20万株“乒乓系列”千日红盛放

看，这里有一片“花海”！

记者 赵小娴 文/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com