马鞍池公园20万株“乒乓系列”千日红盛放
温州网讯 夏至刚过，市区马鞍池公园内近5000平方米花圃迎来高光时刻，20万株“乒乓系列”千日红全面进入盛花期，为闷热暑天注入一抹清新而浓烈的色彩。
昨天，记者在马鞍池公园北门片区及桂花园沿湖一带看到，这片被市民称为“限定浪漫”的花海已然蔚为大观。圆润饱满的花球密密匝匝缀满枝头，粉的娇嫩，紫的艳丽，在阳光下泛出丝绸般的光泽。微风拂过，成片花球轻盈摇曳，恍若无数散落人间的彩色乒乓球。
千日红属“乒乓系列”品种，因花球形似乒乓球而得名。作为夏季观赏植物中的“耐热冠军”，千日红花期持久、色泽明艳，且花干后经久不褪，故得“千日”之名。花圃采用粉紫双色搭配，植株高度适中，整体视觉效果协调而富有韵律。
今年是马鞍池公园首次大规模培植千日红，在温州市区公园中也属少有的大面积种植尝试。“从第一朵花开到现在已过去一个多月，眼下正逐渐进入最佳观赏期。”大南园林管理所工作人员表示。
“春天看郁金香，夏天看千日红，家门口天天有这样的美景，太幸福了。”家住公园附近的市民陈女士一边拍照一边笑着说。
据介绍，为满足游客深入花海拍照的需求，园方在种植时预留了充足的空当和步道空间。在此，他们特别提醒市民务必文明赏花，共同守护这夏日美景。
来 源：温州晚报
看，这里有一片“花海”！
记者 赵小娴 文/摄
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
园博汇智造，科创零距离！一场藏在园林里的产业盛会社会06-25
-
温籍华侨护送中国足球小将意大利夺冠奖杯回国科教文体06-25
-
温州楼宇经济从规模扩张转向提质增效 以楼聚产打造经济“垂直引擎”社会06-25
-
千年斗城的数字新生 鹿城文化产业“新三样”出海记社会06-25
-
瑞安塘下以片区组团模式激活乡村发展新动能 村集体投资千万元建体育馆社会06-25
-
低空“跑腿” 苍南打通海上补给“空中走廊”社会06-25
-
人未到，针脚赴约！毕业典礼上，这名硕士生捧出了一束特别的“花”社会06-25
-
西高地专场接力登场 园博园萌宠见面会持续升温社会06-25
-
杨梅吃下五六十颗，女子多颗牙齿被腐蚀！温医大口腔接诊464例酸蚀症患者社会06-25
-
可惜你不是温州人 不知道杨梅有这么多的神仙吃法社会06-25