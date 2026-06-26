深山里的“窗口”——一个永嘉“90后”五年助农路

温州晚报 2026-06-26 09:48:59

拍视频、收山货、分拣打包、发货售后，整条链路全由金传龙一人包揽。五年跑了近十万公里，最远的村子单程一个半小时。村里人叫他“小金”，老人们叫他“传龙”，而他说，自己只是山里老人的一个“窗口”。

温州网讯 不久前，一辆私家车沿着蜿蜒山路驶向永嘉岩坦镇永坦村，76岁的应爱玉老人早已在门口等着。“年年都是他上门来收，我老了坐车不方便，幸亏有他，我每年才有点收入。”老人脸上的皱纹舒展开来。

车里的人叫金传龙，“90后”，永嘉岩头镇垟头村人。五年前，他从永嘉瓯北回到老家的深山，干起了乡土电商。拍视频、收山货、分拣打包、发货售后，整条链路全由他一人包揽。五年跑了近十万公里，最远的村子单程一个半小时。村里人叫他“小金”，老人们叫他“传龙”，而他说，自己只是山里老人的一个“窗口”。

拍一个短视频

萌生帮村民卖土特产想法

金传龙曾是留守儿童，从小跟着爷爷奶奶长大。记忆里最深的画面，是夏天跟爷爷挑西瓜下山。山路滚烫，汗水顺着脖子往下淌，扁担压得他肩膀发红，一斤西瓜只卖三毛钱。“那时候我就想，山里的东西纯天然无污染，为什么卖不起价钱、卖不出去？”这个问题扎在他心里，一扎就是20多年。

2021年，在瓯北做了三年服装销售的金传龙，放心不下80多岁独居的奶奶，回了老家。他发现，村里老人守着笋干、梅干菜、干豆角、红薯粉，却不懂销路，大量土特产积压在家。他试着用手机拍短视频，记录农村生活，发布在自己的抖音账号“传龙土特产”上，结果发现这些短视频流量都还不错，甚至有人会留言，想买视频中看到的笋干等土特产，于是他萌生了帮村民免费售卖土特产的想法。

如今回想起第一场直播，金传龙笑着说，那就是一部华为手机加个支架，他跑到奶奶地里边挖土豆边直播。2025年5月，天气已经比较热了，他满头大汗播了一个多小时，直播间几乎没人。但他没有气馁，又连着直播了两天，终于在最后一天，一名黑龙江的网友在直播间下了单，买了5斤土豆。“后来，虽然我的几位朋友也来直播间帮衬下了几单，但是这名网友下的这一单，和朋友们的订单意义不一样。就那一瞬间，我的信心一下子就上来了，觉得这件事可以坚持做下去。”金传龙说，发货时，他没管会不会增加运费，愣是给这名网友多发了3斤土豆。

那天过后，金传龙有空就开直播卖土豆，卖了一个多月，虽然销量不大，但却让他意识到鲜货快递寄送容易发生损耗的问题。后来他摸到了门道：笋干、梅干菜、地瓜干，这些好保存、运输损耗低的山货更适合线上卖。之后，他的一条在外公家老房子里拍的收笋干视频意外走红，在抖音平台收获了七八千个点赞数，几十万人次的播放量。他顺着这条路，把品类从笋干扩展到梅干菜、红薯粉、黄花菜干、素面，货品发往河南、山东、广东等地，其中省外客源占了大头。

天天往山里跑

五年行程近十万公里

最开始金传龙不是一个人干。一个老同学跟他搭档，同学拍视频做幕后，他出镜做直播。但乡村助农远比想象中熬人：常年颠簸山路、风吹日晒，收山货要现金付、出货慢，前期投入大、收益微薄。坚持一年多，同学扛不住家庭和经济的双重压力，走了。

“他没明说，但我理解他的难处。”金传龙说。同学走后，他花了一个星期，从零基础开始学习直播的后台操作方法，重新开了自己的抖音小店，把原本两人合作的模式全部接了过来。

从此，拍视频、剪文案、运营账号、下乡收货、分拣、打包、发货，全是他一个人。金传龙说，每年四五月份是他最忙的时候，每隔四五天进一趟山，“这些年算起来，我跑过永嘉的十多个乡镇、几百个村，长期从上百位老人手里收这些土特产。订单高峰期，一天只吃一餐，睡觉时间都拿来打包。”父母也曾埋怨他，天天往山里跑，人晒得乌漆墨黑的，挣钱也不多，图什么？但他觉得，一次又一次和山里的老人接触，看到了山里老人生活的不易，因此放不下这份牵挂。

“我的生活模式很单调，不是在收货，就是在去收货的路上。”金传龙笑着说。前两年没有客户基础，他拿着喇叭，开着车，一个村一个村去喊收干货。早上八九点出门，晚上八九点回来，一天十二个小时。五年下来，行车里程近十万公里。物流站的人见到他都说：“你刚来物流站发货的时候，我看你还是一个白白净净的大小伙，怎么才过去五年时间，完全不一样了，人黑了，也老了。”

守住“品质关”

只为更长久地做下去

金传龙说，这五年自己最大的变化，是“心变硬些了”。

刚开始收货，他心很软，明知品质不达标也收，结果贴了不少钱。有一次倒出蛇皮袋里的笋干，里面掺着碎渣和石头，辛辛苦苦收来的东西，最后只能扔掉。“后来实在是自己经济上支撑不住了，我才开始拒绝。不拒绝不行啊，要是我扛不住压力了，把收来这些品质不过关的土特产卖出去了，客户投诉，我账号就毁了，山里的老人这些土特产也就没机会通过我销售出去了。”金传龙说，拒绝，为的是把这件事更长久地做下去。

但他拒绝的方式很特别，承诺给老人略高一点的价格，同时教他们什么才是达标的笋干。一次直播，一名网友在评论区留言说自己父母也晒了笋干，问金传龙能不能去收，地点在永嘉鹤盛镇一个村，他打开导航查询，发现开车过去得一个多小时，虽然觉得距离有点远，但他还是答应了。那次他收完了这名网友父母晒的笋干正准备离开村子时，好多位老人围了上来，问能不能也收下他们的笋干。金传龙说，其中就有一位老奶奶，带着他到了自家小平房，拿出了三袋笋干，而她老伴坐着轮椅陪在边上，说：“能卖多少算多少，家里很缺钱。”那批笋干品质不好，但他还是按市场价收了，最终还是没卖，处理掉了。“老人看着太难了，急需用钱，就当帮一把。”金传龙说。

后来，金传龙定了一条铁律：不能为了帮老人卖，就乱了标准。“我要是把渠道做坏了，以后他们更难卖。”如今他的选品流程已经很成熟：笋干一根一根挑，修剪老根，剔除品相差的；收来的货在家里理好、预包装，再上直播。

“我从老人手里收的最多的货是笋干。但是，晒笋干是要看天气的，如果当年清明节前后天气比较晴朗，老人们就能晒多一些，如果阴雨天气多，晒得就会少一点。”金传龙说，去年，有一位老人晒好了300来斤笋干卖给他，收入就有七八千元，这对山里留守老人来说，是实实在在的收入。

眼下，金传龙最大的心愿，就是能有更多年轻人回来。“一个人的力量有限，人多力量才大。”金传龙说。

采访结束时，他的手机响了，是山里一位老人打来的，说家里还有一些笋干，问他什么时候过去收。他说，马上到。

来 源：温州晚报

原标题： 深山里的“窗口”——一个永嘉90后五年助农路

记者 陈培培/文 受访者供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com