温州晚报 2026-06-26 09:45:51

连日高温，不少人把头晕、多汗当成普通中暑硬扛，苍南县人民医院近期接诊三起户外劳动者热射病重症患者。

温州网讯 连日高温，不少人把头晕、多汗当成普通中暑硬扛，苍南县人民医院近期接诊三起户外劳动者热射病重症患者。

40岁男子刘某在工地施工，无任何前兆骤然栽倒在地，当场失去意识、大小便失禁。工友慌忙拨打120送医，医院立即气管插管、补液、紧急降温，可病情依旧危急，只能持续救治。51岁章某在山上劳作，起初只是大汗、胸口发闷，短短片刻就意识模糊、四肢不受控制地抽搐。家人见状立刻用凉水浇满全身紧急降温，送到医院时体温已经高达39.2℃，伴随大小便失禁，这个过程就只有短短几分钟。到医院后经过长时间补液降温急救，才慢慢恢复意识。

54岁的工人苏某午后顶着高温作业，最先只是头晕、浑身乏力，没撑多久直接意识不清、四肢不停抽动。入院测温41.2℃，医护立刻全身冰袋冷敷，开通两条静脉输注冰盐水，患者血氧持续下跌难以维持，只能气管插管，送入重症监护室监护治疗。现在三人都还在医院进行进一步治疗。

苍南县人民医院急诊科主任陈学秀说，热射病是致死性重症中暑，和普通中暑完全不同。普通中暑休息补水即可缓解，热射病会快速损伤脑、心、肝、肾，死亡率极高。出现三类信号立刻警惕：体温超40℃、皮肤滚烫；意识混乱、抽搐、昏迷；皮肤干热不再出汗，一旦出现必须马上拨打120。

如果突发热射病，如何救治？医生介绍，首先要把患者迅速转移至阴凉通风处，解开衣物；用凉毛巾擦拭全身，冰敷颈、腋下、腹股沟，风扇辅助散热，严禁酒精擦身、吃退烧药；意识清醒少量多次喝淡盐水，昏迷者切勿喂水；现场降温只是临时处理，务必尽快送医。医生提醒，有四类人群是高危群体：户外务工人员、老人孩童孕妇、慢性病患者、长期待在闷热密闭空间的人，头晕、乏力、胸闷心慌都是身体发出的高温预警，千万别忽视。

来 源：温州晚报

原标题： 高温天别硬扛着户外劳作 突发热射病要懂得救治

记者 谢施琦 通讯员 林晨晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com