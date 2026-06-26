温州都市报 2026-06-26 09:59:01

2026温州园博园夏日纳凉大会近日启幕，一直持续至10月25日。该活动以三溪会市为核心据点，联动全园水域、展馆、市集空间，融合在地文化、水上休闲、音乐演出、趣味互动与商业市集，打造一站式夏夜休闲新地标，为市民解锁全天候清凉游玩新体验。

温州网讯 2026温州园博园夏日纳凉大会近日启幕，一直持续至10月25日。该活动以三溪会市为核心据点，联动全园水域、展馆、市集空间，融合在地文化、水上休闲、音乐演出、趣味互动与商业市集，打造一站式夏夜休闲新地标，为市民解锁全天候清凉游玩新体验。

打造多层次水上游玩体系

贯穿全周期的水上游园项目，成为本次纳凉大会核心特色体验。依托园博园全域水系，园区打造多层次水上游玩体系，6月19日起长期开放。新手可在码头浅滩区体验单人、双人桨板与皮划艇，专业教练全程陪同保障安全；追求深度游览的游客可选择两小时环园水上航线，穿梭景观岛屿、生态湿地与桥洞，沉浸式领略园区水系风光。夜晚专属水上时光隧道氛围感拉满，7至9月荷花盛放季，特设赏花专属航道近距离观赏荷塘盛景；每日日落前一小时开设水上落日航线，伴着落日余晖泛舟湖面，成为市民热门打卡项目。水上仲夏夜电影同步上线，水波倒映银幕光影，打造独一份的水岸浪漫。

6月底两场重磅活动上线

6月27日至28日、7月4日至5日，吃瓜大会、冰凉雀友两场重磅主题活动集中上线。吃瓜大会打造巨型西瓜气模、冰块装置、夏日主题打卡墙，设置开瓜仪式、吃瓜大赛、套瓜互动，联合园区商户推出西瓜限定美食，定制专属伴手礼，线下吃瓜墙可供游客留言互动，全方位营造西瓜消暑氛围。冰凉雀神别具巧思，冰块打造麻将桌，搭配夏日美陈装置，带来冰爽棋牌新玩法。

6月27日起每周六、周日，三溪音乐生活节免费向全体游客开放，设置嬉春林、盲堂电台两大独立舞台，面向18至35岁青年与亲子群体打造自然水岸音乐现场。舞台周边同步打造山系生活市集，汇聚轻食小吃、咖啡甜品、原创手作、绿植美学摊位，听音乐、逛市集、品美食一站式满足市民休闲需求。

7月11日至12日、18日至19日，泡泡大战、新一轮溪边音乐会接续登场。巨型充气泳池搭配海量泡泡机，水枪、小黄鸭水上道具全天供应，定时上演泡泡秀，是亲子戏水的绝佳去处。

打卡领取纳凉大礼包

为推动全园商户联动，园区推出打卡领取纳凉大礼包服务。集齐北园5处指定打卡点盖章，可获得大礼包，包含：免费葳蕤馆门票1张或免费园博园船票1张+随机商户优惠券1张+抽奖券1张；集齐指定10家门店打卡盖章，可获得随机商户优惠券1张+抽奖券1张。

后续还将推出撸宠计划、黄昏摇摆舞会、晚风骑行、中医养生课堂、公园寻宝、电音夜跑、王者争霸赛，七夕、中秋专属民俗艺展与主题夜市，十月联动喜剧节开展一日店长快闪活动，多元业态覆盖全年龄段游客。

来 源：温州都市报

原标题： 园博园夏日纳凉大会解锁游玩新体验

6月27日至28日，两场重磅主题活动集中上线

记者 王春霞

本文转自：温州新闻网 66wz.com