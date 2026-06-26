首批“浙江精品” 温州入围4项
温州网讯 省市监局近日公布首批“浙江精品”认定名单，来自温州的正泰低压电器、千禧氨纶纤维、明眸工程眼健康服务及百盛联合轨道交通入围。
浙江省根据《浙江省人民政府办公厅关于深化“浙江制造”品牌建设打造“浙江精品”的实施意见》，开展“浙江精品”的认定评审。首批“浙江精品”含金量十足，入围的36项产品、服务及工程分别来自我省的制造业、农业、服务业、建设工程等多个领域。
入围“浙江精品”的4项温州产品、服务及工程，分别是浙江正泰电器股份有限公司的正泰低压电器、华峰化学股份有限公司的千禧氨纶纤维、温医大附属眼视光医院的明眸工程眼健康服务、百盛联合集团的百盛联合轨道交通。
百盛联合集团相关人士表示，他们公司是一家基建类投资企业，作为杭温高铁社会资本方与总承包单位，在杭温高铁建设、运营等方面均进行了诸多创新，包括杭温高铁沿线的站房设计、沿线水源保护、水土环境保持等方面，“为打造精品工程，该项目自建设之初即确立了？全线创建鲁班奖的质量目标，按鲁班奖高标准实施全过程精细化管控。这也是全国首条全线创建鲁班奖的铁路项目。”
来 源：温州都市报
记者 郑俊杰
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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