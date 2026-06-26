加快海岛发展 洞头奋力在推进共同富裕中先行示范

潮新闻客户端 2026-06-26 10:15:11

依托省“1+3”帮扶机制，省级结对帮扶洞头区团组集智聚力，为海岛量身打造风貌提升改造方案。借鉴余杭、乐清等地的先进文旅运营经验，洞头还针对性引进新业态，今年一季度，洞头全区游客量、过夜游客数同比分别增长14.5%、18.4%。

金华市金东区，一颗佛手果变成了果脯、香氛、挂件，从田间地头“长”出一条产业链；义乌市李祖村，农创客用市场化手段盘活闲置资源，曾经的空心村变身网红村；杭州市临安区，架起手机和补光灯，笋干和山核桃通过村播卖往全国……

这些散落在我省各地的生动场景，指向同一个命题——共同富裕。

高质量发展建设共同富裕示范区，是党中央赋予浙江的重大使命。习近平总书记考察浙江时明确要求，“在推进共同富裕中先行示范”，强调要把缩小城乡差距、地区差距、收入差距作为主攻方向。

切实把政绩体现在缩小“三大差距”的成效上，浙江持续深化以“千万工程”牵引城乡融合发展，一体推进“强城”“兴村”“融合”三篇文章，绘就共同富裕的崭新画卷。

科学决策 促进城乡融合

走进嘉善县“大缪家”片区，如同进入了一座乡村乐园。白天城里游客络绎不绝，夜晚泡一池温泉，枕着蛙声入眠。

让城与乡“牵手”，推动城乡融合发展，事关中国式现代化建设全局，关乎全体人民共同富裕。

21世纪初，浙江经济社会快速发展，但城乡差距仍然较大。经过深入调研和思考，时任浙江省委书记习近平同志将“推进城乡一体化”作为“八八战略”的重要内容，部署启动“千村示范、万村整治”工程，推动浙江率先踏上城乡一体融合发展的探索之路。

树政绩，不能只盯着“高”与“快”，更要注重“均”与“远”。在《之江新语》的《从全局高度统筹城乡发展》一文中，习近平同志写道：打破城乡分割的体制和结构，把城乡发展作为一个整体，科学筹划、协调推进。

坚持城乡共下一盘棋，20多年来，浙江讲求科学、尊重规律，着力破解城乡二元结构，畅通城乡要素双向流动。2025年，浙江创造性提出“县城—中心镇—重点村”发展轴，以县城为关键支撑，以中心镇为桥梁纽带，以重点村为重要节点，为城乡融合发展蹚出新路径。

“大缪家”片区的探索引人注目。受困于行政区划壁垒与资源零散，以往乡村各自为战，难以形成发展合力。当地干部直面难题，将嘉善县大云镇和惠民街道七个地域相邻、产业相连的村庄“攥指成拳”，大力发展乡村文旅。片区通过统一规划、优势互补，打造巧克力小镇、空中廊桥等网红景点，发展露营休闲、研学旅游等业态，并利用“近郊村”区位优势，积极承接城市的消费、旅游、休闲等需求。

这也是嘉兴统筹城乡发展的生动缩影。这些年，嘉兴创新实施“六改六融”机制，推进“公铁水空”联运枢纽建设，以乡村运营牵引片区组团发展——农村居民人均可支配收入连续22年居浙江省首位，城乡居民收入比缩小至1.48：1，连续7年保持全省最优水平。

缩小城乡差距，既要重视乡村建设的“面子”，更要补齐公共服务的“里子”，让优质的教育、医疗、养老等资源向乡村延伸。2023年7月，浙江在全国率先启动基本公共服务一体化改革，聚焦资源配置和制度壁垒持续攻坚。如今，中小学教职工编制“市管县用”让海岛和山区师资流动起来，“固定+流动”医疗卫生服务让偏远群众在家门口看病，1.2万余个老年助餐点服务群众就餐……

在浙江，省级101项基本公共服务标准中96项已无城乡差别，城乡居民收入倍差在“十四五”时期从1.96缩小至1.81左右。

因地制宜 提升区域能级

走进安吉经开区，机器轰鸣，奥芯半导体、芯锐科技等基板与封装企业的厂房正拔地而起。2025年，园区亩均税收达50万元，获评浙江省亩均效益领跑者；规上工业万元增加值能耗控制在0.175吨标煤/万元以下，不到全省平均水平的三分之一。

今年4月，习近平总书记对“义乌发展经验”作出重要指示，强调要结合开展树立和践行正确政绩观学习教育，把“义乌发展经验”进一步总结好、运用好，引导各地区立足自身资源禀赋，尊重基层和群众首创精神，改革创新、真抓实干、久久为功，探索走出符合各自实际的高质量发展之路，更好服务和融入全国发展大局。

作为绿水青山就是金山银山理念诞生地，安吉县因地制宜、量体裁衣，在项目选择上，坚持“高能耗不看、低质量不选”，瞄准生物医药、光电半导体两大硬科技支撑的新兴产业，建强“两山”未来科技城，在绿水青山间培育新质生产力。数据显示，2025年，全县GDP突破700亿元，增长6.8%。

全面推进区域协调发展，短板在山区、在海岛。“七山一水二分田”，是浙江的基本地貌，许多山区海岛发展相对落后。在浙江工作期间，习近平同志提出，“山海协作是缩小地区差距、促进区域协调发展的有效载体”，他高度重视抓帮扶山区海岛等欠发达地区加快发展的“山海协作工程”，每年都要开一次全省性的现场会。

在温州市洞头区，曾经因设施老旧而日渐冷清的七彩洞头村，如今集聚了40余家民宿、20多家餐饮店，旅拍、主题婚礼等业态蓬勃发展。小渔村重拾人气与生机，正得益于山海协作带来的红利。

依托省“1+3”帮扶机制，省级结对帮扶洞头区团组集智聚力，为海岛量身打造风貌提升改造方案。借鉴余杭、乐清等地的先进文旅运营经验，洞头还针对性引进新业态，今年一季度，洞头全区游客量、过夜游客数同比分别增长14.5%、18.4%。文旅持续升温的同时，产业变革也在发生。17家帮扶单位同向发力，落地52项帮扶举措，2025年洞头区生产总值同比增长7.9%。

七彩洞头村

近些年，浙江在原有产业、科创、消薄三大“飞地”基础上，整合提升“发展飞地”，打造山海协作工程升级版，推动更多项目、资金和人才涌向经济相对薄弱地区。山区海岛县居民人均可支配收入与全省平均之比从2021年的0.732提高到2025年的0.756，区域发展协调性、均衡性不断增强。

久久为功 增加群众收入

开化县华埠镇金星村村民夏建华从未想过日子能这样舒心。他家的老房子已改造成带露台的网红民宿，旺季时5间客房提前半个月就被订满，一年能赚10万余元。客人吃的土鸡、河虾都从邻居家采购，还能带动村里人一起增收。

如何提高城乡居民收入，是推进共同富裕的一个重要课题。2006年8月，习近平同志到开化县华埠镇金星村考察，提出了“人人有事做，家家有收入”的殷切希望。

这句嘱托，成为金星村接续探索、久久为功的起点。金星村村两委干部带头承包土地，引进茶叶优质种苗，联合周边多个村成立共富茶厂，带动7个村1600亩茶园销售。20年来，该村年人均收入从不足6000元增长到5.6万元。

坚守长期主义，一抓到底。这些年，浙江千方百计拓宽群众增收渠道，聚焦“土特产富”全链发展，建成单条产值超10亿元的“土特产”全产业链136条，其中超百亿元12条；超1.2万个“共富工坊”遍布全省，将产业链延伸到户、就业覆盖到人，让农民在家门口有活干、有钱赚……

2025年，全省农村居民人均可支配收入超过4.5万元，连续41年居全国各省份首位。

洞头风光

台州是制造业大市，技术工人占总人口约两成。聚焦技术工人“扩中”改革，台州陆续出台技能创富型企业激励办法等政策，还在全国率先为提高技术工人待遇制定地方性法规，明确技术工人可通过技术创新成果入股、岗位分红、股权配置等方式增加收入，加快迈向中等收入群体。

在台州杰克科技股份有限公司工作的黄艳辉，一路从缝纫机车间的普通学徒工成长为技师，还获得公司股权等激励，收入节节攀升。

瞄准重点群体精准发力，浙江各地通过“扩中”“提低”，不断缩小收入差距。针对技能人才，提升就业质量，打通成长通道；针对新就业群体，完善权益保障，让他们踏实奔跑；针对低收入农户和山区海岛县薄弱群体，强化精准帮扶，确保共富路上“一个都不掉队”。此外，依托“重点群体就业帮扶在线”应用场景，摸清重点群体就业底数和需求，完善零工市场服务体系。2025年，浙江城镇新增就业118.3万人，帮扶困难人员就业8.5万人。

大力弘扬“六干”作风，心无旁骛干实事，浙江以正确政绩观为引领，加快推进共同富裕的步履更加坚定。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 加快海岛发展 洞头奋力在推进共同富裕中先行示范

记者 张熙锦

本文转自：温州新闻网 66wz.com