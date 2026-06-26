潮新闻客户端 2026-06-26 10:19:26

人工智能赋能下，OPC（即“一人公司”）正成为高校毕业生创业新形态。对于初次创业的大学生而言，缺订单往往是第一道坎。为扶持这一轻量化创业模式，温州市瓯海区联动属地八所高校共建“一人公司”生态，在今年毕业季正式上线了OPC微订单平台。

“真没想到，刚在平台发布了擅长的领域和报价，马上就有企业找来合作了。”6月24日，温州大学化学师范专业毕业生黄益豪通过“瓯越OPC”微订单平台与当地企业对接，签下一笔5万元的影视类AI智能体定制订单。“不用到处跑业务，客户直接找上门，帮我们创业实现了轻装上阵。”他直言方便。

数安港OPC生态社区组织开展大学生技能培训。瓯海区人社局供图

人工智能赋能下，OPC（即“一人公司”）正成为高校毕业生创业新形态。对于初次创业的大学生而言，缺订单往往是第一道坎。为扶持这一轻量化创业模式，温州市瓯海区联动属地八所高校共建“一人公司”生态，在今年毕业季正式上线了OPC微订单平台。

该平台打通了供需两端，企业发布包含交付时间与薪酬的项目需求，大学生则展示个人技能与报价，实现精准对接。上线不到一个月，平台已入驻OPC企业34家，发布订单需求超80万元。

有了这处实战阵地，创业青年得以快速摸清市场需求、熟练交付技巧。同时，平台整合了覆盖语言、图像、视频及多模态全场景的AI大模型，提供算力券、语料券等支持，也为一人公司项目落地提供了技术支撑。

大学生实地参观中国数安港OPC生态社区。瓯海区人社局供图

线上平台链接供需资源，线下的“硬核”扶持同样紧跟其后。瓯海区不仅提供免费AI培训和最长105天的免费人才公寓，还在创业期给予多项补贴及最高60万元贷款。依托数安港等平台，当地打造了超3500平方米的创业社区，以免费工位和一站式孵化服务，吸引了超260个优质项目集聚。

轻量化创业抗风险能力相对较弱，如何让年轻人放下包袱、敢于尝试？为此，瓯海区专门推出了针对一人公司的“O创保”创业保险，精准聚焦企业破产时的三大痛点——清算成本、员工安置及创始人债务兜底，最高赔付额达10000元。目前，首批30家OPC企业已成功获得免费投保，成为这一创新政策的直接受益者。

采访时，记者遇到了特意带队来创业社区“探营”的温州科技职业学院数字经济学院副院长张建辉。他表示，学校计划输送30名大学生“创客”入驻，校企双方将把创业课堂直接搬进数安港，校企协同打造“OPC+跨境电商”，让学生在真实项目中“真刀真枪”地练手。

瓯海区人社局负责人介绍，瓯海区已初步构建了“1+3+N”OPC创业生态群，搭建起贯通一人公司“在校期-实习期-毕业期-创业期”全过程的帮扶举措。后续，该区还将推动一人公司跨界赋能传统产业、拓展更多业务场景，并在创业社区常态化开展创业沙龙、政企对接、项目路演等品牌活动，每年评选“OPC创业先锋”，帮助优秀项目对接风投机构，全方位护航大学生创业成长。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 瓯海上线一人公司微订单平台 让创业者低门槛起步、低风险试错

记者 蒋欣如 王艳琼

本文转自：温州新闻网 66wz.com