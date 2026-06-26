两部门就养老服务师职业资格制度出台暂行规定
新华网 2026-06-26 10:33:17
6月26日，民政部、人力资源社会保障部公布《养老服务师职业资格制度暂行规定》，明确设置养老服务师职业资格，并从总则、考试、职业能力、登记及附则等5个方面对养老服务师职业资格制度作出23条具体规定。暂行规定自发布之日起施行。
暂行规定明确，养老服务师职业资格为水平评价类职业资格，适用于在居家、社区、机构等养老服务场景中从事养老服务工作的专业技术人员；明确该职业资格设置为初级、中级、高级等三个级别，其中初级、中级实行全国统一大纲、统一命题、统一组织的考试制度，高级养老服务师职业资格有关规定另行制定。
暂行规定还分别明确了参加初级和中级考试的学历条件与从事养老服务工作年限要求，以及养老服务师的职业能力要求等。
来 源：新华网
原标题： 两部门就养老服务师职业资格制度出台暂行规定
作者：朱高祥、钟悦歌
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
园博汇智造，科创零距离！一场藏在园林里的产业盛会社会06-25
-
温籍华侨护送中国足球小将意大利夺冠奖杯回国科教文体06-25
-
温州楼宇经济从规模扩张转向提质增效 以楼聚产打造经济“垂直引擎”社会06-25
-
千年斗城的数字新生 鹿城文化产业“新三样”出海记社会06-25
-
瑞安塘下以片区组团模式激活乡村发展新动能 村集体投资千万元建体育馆社会06-25
-
低空“跑腿” 苍南打通海上补给“空中走廊”社会06-25
-
人未到，针脚赴约！毕业典礼上，这名硕士生捧出了一束特别的“花”社会06-25
-
西高地专场接力登场 园博园萌宠见面会持续升温社会06-25
-
杨梅吃下五六十颗，女子多颗牙齿被腐蚀！温医大口腔接诊464例酸蚀症患者社会06-25
-
可惜你不是温州人 不知道杨梅有这么多的神仙吃法社会06-25