7月1日起 一批国家标准将实施
7月1日起，550项国家标准将开始实施。其中，消费类激光指示器安全、助听器安全、雷电灾害防御等重要国家标准，将为引领产业转型发展、保护消费者权益提供标准支撑。
《消费类激光指示器产品光辐射安全要求》（GB 46865-2025）强制性国家标准规定了消费类激光指示器产品的光辐射安全要求、测量和危害评估、标记和说明要求等内容。标准的实施将规范消费类激光指示器产品的生产、销售、检测和使用，降低激光指示器产品对消费者的人身伤害，尤其是对青少年的伤害，为解决公共场所的光辐射安全问题提供技术支撑。
《医用电气设备 第2-66部分：助听器及助听器系统的基本安全和基本性能专用要求》（GB/T 9706.266-2025）推荐性国家标准规定了助听器及助听器系统的分类、对电击危险的防护、对机械危险的防护等内容。标准的实施有助于提高我国国产助听器的整体技术水平，提升听力损失人群的生活质量。
《公众气象灾害防御行为指南 雷电》（GB/T 47319-2026）推荐性国家标准规定了公众应对雷电灾害的总体原则、灾前预防、灾中防御及灾后救助的建议等内容。标准的实施有利于指导社区、公众主动做好雷电灾害的防御应对工作，帮助社区开展宣传、演练、培训以及公众准确理解雷电灾害防御要点，进一步增强公众防御气象灾害风险意识，更好保障公众生命财产安全。
来 源：新华网
记者：赵怡宁
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
园博汇智造，科创零距离！一场藏在园林里的产业盛会社会06-25
-
温籍华侨护送中国足球小将意大利夺冠奖杯回国科教文体06-25
-
温州楼宇经济从规模扩张转向提质增效 以楼聚产打造经济“垂直引擎”社会06-25
-
千年斗城的数字新生 鹿城文化产业“新三样”出海记社会06-25
-
瑞安塘下以片区组团模式激活乡村发展新动能 村集体投资千万元建体育馆社会06-25
-
低空“跑腿” 苍南打通海上补给“空中走廊”社会06-25
-
人未到，针脚赴约！毕业典礼上，这名硕士生捧出了一束特别的“花”社会06-25
-
西高地专场接力登场 园博园萌宠见面会持续升温社会06-25
-
杨梅吃下五六十颗，女子多颗牙齿被腐蚀！温医大口腔接诊464例酸蚀症患者社会06-25
-
可惜你不是温州人 不知道杨梅有这么多的神仙吃法社会06-25