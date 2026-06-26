新华网 2026-06-26 10:31:01

7月1日起，550项国家标准将开始实施。其中，消费类激光指示器安全、助听器安全、雷电灾害防御等重要国家标准，将为引领产业转型发展、保护消费者权益提供标准支撑。

《消费类激光指示器产品光辐射安全要求》（GB 46865-2025）强制性国家标准规定了消费类激光指示器产品的光辐射安全要求、测量和危害评估、标记和说明要求等内容。标准的实施将规范消费类激光指示器产品的生产、销售、检测和使用，降低激光指示器产品对消费者的人身伤害，尤其是对青少年的伤害，为解决公共场所的光辐射安全问题提供技术支撑。

《医用电气设备 第2-66部分：助听器及助听器系统的基本安全和基本性能专用要求》（GB/T 9706.266-2025）推荐性国家标准规定了助听器及助听器系统的分类、对电击危险的防护、对机械危险的防护等内容。标准的实施有助于提高我国国产助听器的整体技术水平，提升听力损失人群的生活质量。

《公众气象灾害防御行为指南 雷电》（GB/T 47319-2026）推荐性国家标准规定了公众应对雷电灾害的总体原则、灾前预防、灾中防御及灾后救助的建议等内容。标准的实施有利于指导社区、公众主动做好雷电灾害的防御应对工作，帮助社区开展宣传、演练、培训以及公众准确理解雷电灾害防御要点，进一步增强公众防御气象灾害风险意识，更好保障公众生命财产安全。

来 源：新华网

原标题： 7月1日起 一批国家标准将实施

记者：赵怡宁

本文转自：温州新闻网 66wz.com