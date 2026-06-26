新华网 2026-06-26 10:33:18

生态环境部水生态环境司司长蒋火华介绍，2025年，全国地表水Ⅰ至Ⅲ类水质断面比例达91.4%，劣Ⅴ类断面比例为0.6%，均为有监测记录以来最好水平。我国水生态环境质量持续改善，下一步要以更高标准、更有力举措持续深入打好碧水保卫战。

“优良水体比例”列入“十五五”约束性指标

蒋火华在生态环境部6月25日召开的新闻发布会上说，从重点流域看，长江干流连续6年、黄河干流连续4年全线水质保持Ⅱ类。黑臭水体治理取得积极进展。截至2025年年底，全国地级及以上城市黑臭水体基本消除，成效进一步巩固；397个县级城市黑臭水体消除比例超过90%。

他表示，水生态环境质量改善从量变到质变的拐点还没有到来，群众身边的一些小微水体还不尽如人意，水生态环境保护任重道远。

“十五五”规划纲要将“优良水体比例”列为约束性指标。蒋火华解释说，约束性指标从之前的“地表水达到或好于Ⅲ类水体比例”调整为综合的“优良水体比例”，是在水质的基础上叠加水生态指标，综合确定水生态环境达到“优秀”和“良好”状况的水体占全部水体的比例。

他介绍，目前我国水环境主要理化指标与发达国家基本相当，不必过高追求理化指标。但是我国部分水体水生态失衡问题日益凸显，蓝藻水华时有发生。为此，在巩固水环境治理成效的同时，必须加快补齐水生态短板，引导各地既治污水、也护生态。

蒋火华说，下一步要持续深入打好碧水保卫战。实施流域“十五五”规划，推动构建重要流域上下游贯通一体的生态环境治理体系。更高标准打好碧水保卫战标志性战役，深化长江保护修复、黄河生态保护治理、县城黑臭水体治理等攻坚行动。加强美丽河湖保护与建设，并出台专门的行动方案，强化群众身边水体保护治理。

努力解决“家门口”的水污染问题

蒋火华介绍，未来不仅要把大江大河、重要湖泊建成美丽河湖，还要努力解决人民群众“家门口”的水污染问题，让老百姓真切感受到河湖之美、生态之变。

一方面，生态环境部将会同国家发展改革委等部门精准部署五大攻坚行动：工业园区水污染整治、县乡黑臭水体治理、畜禽粪污综合治理、乡村河湖库管护、小微水体排查整治，推动群众身边水体基本实现无异色、无异味、无异物目标。

另一方面，生态环境部将把水质监测网络从大江大河向小微水体延伸，从城市向县乡拓展，强化对制造、加工、修理等规模以下工业企业以及畜禽养殖场（户）的现场执法监管。把群众反复投诉、久拖不决的水污染难题，推动纳入生态环保督察，压实各方责任，做到群众身边水体有人管、管得住、管得好。

加强汛期水生态环境质量保障

我国6月1日起全面进入汛期。蒋火华表示，一些地方旱季“藏污纳垢”、雨季“零存整取”问题突出。从监测数据来看，汛期水质会出现大幅波动。生态环境部将指导各地进一步强化汛期水环境监管，确保水生态环境安全。

他介绍，4月初，生态环境部印发了加强汛期水环境监管的通知，结合历年汛期水质变化和水华发生情况，指导各地提前识别重点关注断面和风险河湖。综合运用遥感监测、无人机、信息化监管平台等技术手段，汛前对入河排污口、工业园区及城镇污水收集处理设施运行等重点领域开展“拉网式”排查。对排查出的问题，第一时间分析原因、压实整改责任，把污染物入河入湖风险降在前端、控在萌芽。

同时，对重点水体精准管控，加强水质监测，充分发挥水质自动监测站作用，逐一识别汛期问题断面，督促指导地方加密监测频次，优化防控措施。做好水华防范，针对重点水体及时启动突发大面积水华“一湖一策”应对方案。

蒋火华说，对汛期水质异常波动、日均值劣Ⅴ类、蓝藻水华等问题，将及时开展分析会商，点对点指导地方查明原因、制定措施、加快整改。加强联保共治，推动流域上下游、左右岸共同研判风险、协同制定对策，形成问题交办、整改落实、跟踪问效的闭环管理。

来 源：新华网

原标题： 我国水生态环境质量改善 碧水保卫战将有更高标准

记者：高敬

本文转自：温州新闻网 66wz.com