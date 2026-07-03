温州日报 2026-07-03 08:18:00

昨天下午，市委理论学习中心组举行习近平党建思想专题学习会。

温州网讯 昨天下午，市委理论学习中心组举行习近平党建思想专题学习会。省委常委、市委书记张振丰主持会议并讲话，强调要学习好领悟好践行好习近平党建思想，坚持学思用贯通、知信行统一，在深化转化内化上下功夫，加快打造新时代党建高地和清廉建设高地市域样板，为做强“一圈一极一中心”提供坚强保障。

市领导张文杰、张加波和市委理论学习中心组其他成员参加会议，张文杰、王军、傅智超、吕伯军、王彩莲和市直有关部门主要负责人作交流发言。

张振丰指出，习近平党建思想是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，是对新时代全面从严治党伟大实践的概括凝练，是“两个结合”在党建领域的最新成果，为推动中国式现代化行稳致远提供了坚强保证。浙江是习近平新时代中国特色社会主义思想重要萌发地，温州作为“省一大”召开地，要以走前列、作示范的定位标准学思践悟习近平党建思想，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚定不移沿着习近平总书记指引的道路奋勇前进。

张振丰强调，要以习近平党建思想为指引，聚焦聚力落实习近平总书记“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署，深入实施市委“1361”思路举措，以高质量党建引领推动高质量发展。要聚焦加强政治建设，不断提高“政治三力”，牢固树立和践行正确政绩观，持续深化循迹溯源，健全完善贯彻习近平总书记重要指示批示和党中央重大决策部署闭环落实机制，做到“总书记有号令、党中央有部署、省委有要求，温州见行动走在前”。要聚焦服务战略全局，围绕做强“一圈一极一中心”，紧扣建设创新温州、培育“5+5+N”现代产业集群、实施新一轮“强城行动”、扩大高水平对外开放、推动共同富裕先行示范等重点工作，锚定五年、谋准三年、扎实干好每一年。要聚焦践行初心使命，坚定不移走好新时代党的群众路线，加快推动基本公共服务一体化，用心用情解决群众急难愁盼问题，做好“一老一小一弱”精准服务，以党建引领基层治理提效。要聚焦推进强基提能，落实“执政重在基层、工作倾斜基层、关爱传给基层”重要要求，以正确用人导向引领干事创业，打造堪当重任的高素质干部队伍。要聚焦全面从严治党，完善作风建设长效机制，深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治，推进民生领域信访问题集中治理，深化家庭家教家风建设，营造风清气正的良好政治生态。

张振丰强调，要推动学习贯彻习近平党建思想走深走实，引导全市党员干部在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫见实效，以思想铸魂锤炼实干作风，以深学笃行砥砺初心使命，锚定年度目标任务加压奋进，努力交出高质量发展的高分答卷。

来 源：温州日报

原标题： 市委理论学习中心组举行习近平党建思想专题学习会

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com