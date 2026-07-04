温州日报 2026-07-04 08:31:00

6月27日至7月3日，“华侨带你游中国”法国华侨华人新生代浙江行活动走进温州。6月30日下午，省委常委、市委书记张振丰与来温参加活动的青年代表座谈交流，畅叙乡情、共话未来，勉励广大温籍侨青传承弘扬爱国爱乡光荣传统，争当世界温州人内外联动发展的中坚力量，携手共建新时代“世界的温州”。

温州网讯 6月27日至7月3日，“华侨带你游中国”法国华侨华人新生代浙江行活动走进温州。6月30日下午，省委常委、市委书记张振丰与来温参加活动的青年代表座谈交流，畅叙乡情、共话未来，勉励广大温籍侨青传承弘扬爱国爱乡光荣传统，争当世界温州人内外联动发展的中坚力量，携手共建新时代“世界的温州”。

“华侨带你游中国”法国华侨华人新生代浙江行活动，参加成员以旅法温籍华侨华人新生代为主，组团在浙江温州等地考察城市建设、产业经济、科技创新、历史文化、自然生态、地方侨情，通过实地探访、座谈交流等方式增进彼此了解、促进双向联结，致力打造凝聚侨心侨力的“未来工程”。

张振丰向来温参加活动的青年代表表示热烈欢迎，并简要介绍温州经济社会发展情况。他说，温籍华侨华人作为世界温州人的重要组成部分，发扬“四千精神”闯荡全球，积极推动中外经贸互通、文化互鉴，助力家乡产品走出国门、海外资源落地家乡，为温州发展作出了重要贡献。广大温籍华侨华人新生代承袭父辈敢闯敢拼、重情重义之本色，秉持赤子爱国爱乡、报答桑梓之情怀，兼具青年与时俱进、开拓创新之眼界，是家乡引以为傲的青春力量。不管走得多远、飞得多高，家乡永远是大家最温暖的港湾。祖国繁荣富强，家乡蒸蒸日上，希望各位侨青常“走归”看看，感受山水之美、发展之变、烟火之暖，发挥自身优势凝聚力量、促进交流、嫁接合作，积极投身温州建设发展，携手续写世界温州人内外联动发展新篇章，接力把新时代“世界的温州”建设得更加精彩。

法国华侨华人新生代浙江行活动考察团团长、欧洲华语广播电台台长邵爱伦说，旅法华侨华人新生代的家庭环境、成长经历各不相同，但心中溯源寻根、归看原乡的赤诚愿望是一致的。这次活动让大家有机会全方位、深层次读懂温州，也让大家与故土建立了更紧密深厚的联结，对我们每个人都具有特殊的重要意义。考察团将做好活动成果总结和海外宣推，健全常态化对接机制，积极组织发动华侨华人新生代回乡考察交流，为家乡建设汇聚更大力量。

市领导汪驰、陈应许参加座谈。

来 源：温州日报

原标题： 张振丰与参加法国华侨华人新生代浙江行活动的青年代表座谈交流

传承弘扬爱国爱乡光荣传统 汇聚青春力量共建“世界的温州”

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com