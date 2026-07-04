温州市第三季度安全生产工作例会召开 始终把群众生命安全放在首位

温州日报 2026-07-04 08:34:00

昨天，全市第三季度安全生产工作例会暨主汛期防汛防台工作部署会召开。

温州网讯 昨天，全市第三季度安全生产工作例会暨主汛期防汛防台工作部署会召开。市委副书记、市长张文杰强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产和防灾减灾救灾的重要指示批示精神，全面落实中央和省委省政府部署要求，始终把群众生命安全放在首位，强化底线思维、极限思维，保持“时时放心不下”的责任感和“处处如履薄冰”的危机感，严密防范化解各类风险隐患，坚决扛牢“促一方发展、保一方平安”的政治责任。

围绕安全生产，张文杰强调，要坚持系统施治、标本兼治，刚性落实“3030”隐患闭环管控机制，抓牢“人机料法环”五要素，用好“PDCA循环法”，打好安全生产治本攻坚三年行动收官战，全力“遏重大、控较大、提本质”。要推动风险全面起底，聚焦重点领域、重点单位、重点部位，深入开展全覆盖、拉网式大排查，坚决做到不留盲区、不漏死角；要闭环推进隐患整改，坚持清单管理、从严把关、由表及里，推动隐患动态清零；要提升本质安全水平，强化数字科技赋能，加大监管执法力度，提升安全宣教实效。

围绕防汛防台，张文杰强调，要坚持以防为主、关口前移，牢固树立“三个不怕、四个宁可”工作理念，立足防大汛、抢大险、救大灾，下好先手棋、打好主动仗，确保守牢不出现大江大河水库决堤决坝、不出现城市大面积长时间积水、不出现群死群伤“三条底线”。要持续加固“六防”体系，紧盯“八张风险清单”，滚动开展风险大排查大整治；要加强监测预报预警，提升气象服务保障能力，健全多方联动会商机制，提高预警信息发布时效性和覆盖面；要抓好人员转移避险，全面摸清底数，完善转移方案，持续推进避灾安置场所规范化建设；要提高应急处突能力，加强应急救灾队伍准备，备足备齐应急物资。

张文杰强调，要坚持协同联动、齐抓共管，加强责任落实、值班值守、群防群治、督导问责，用心用力抓好安全生产和防汛防台工作，为高质量发展营造更加安全稳定的社会环境。

市领导李宁、陈宽、章月影、黄阳栩、崔波参加会议。

来 源：温州日报

原标题： 全市第三季度安全生产工作例会召开

始终把群众生命安全放在首位

记者 缪眎眎

本文转自：温州新闻网 66wz.com