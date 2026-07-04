温州市职业友好型城市建设推进会召开 更好促进就业创业与高质量发展良性互动
温州网讯 昨天，全市职业友好型城市建设推进会暨加快打造人工智能OPC创业高地动员会召开。市委副书记、市长张文杰强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于就业工作的重要论述，认真落实中央和省委省政府工作要求，高水平推进职业友好型城市建设和人工智能OPC创业高地打造，更好促进就业创业与经济高质量发展良性互动，为温州做强“一圈一极一中心”、推动共同富裕先行示范注入强劲动力。
张文杰指出，去年以来，各地各部门主动作为、紧密协同，打好“稳就业、促创业、强服务”组合拳，推动职业友好型城市建设取得了新的重要成效。要认真领会中央坚持就业优先战略的重要要求，准确把握人工智能重塑就业格局的时代大势，深刻认识当前我市就业领域面临的结构性矛盾，推动职业友好型城市建设走深走实，加快打造人工智能OPC创业高地，让更多人在温州“好就业就好业、好创业创好业”。
张文杰强调，要加力挖潜扩容，全力稳住制造业就业规模，放大创业带动就业倍增效应，支持各类经营主体稳岗扩岗，强化服务业就业蓄水池作用，夯实高质量就业的基本盘。要强化精准扶持，加强平台支撑、场景应用、服务赋能、要素保障，推动OPC创业扩面提效。要坚持分类施策，突出抓好高校毕业生就业指导，更加注重困难群体就业兜底帮扶，稳妥做好退役军人安置就业工作，持续拓宽重点群体就业渠道。要优化服务供给，织密就业服务网络，强化职业技能培训，加强就业权益保障，完善公共服务配套，营造良好就业创业生态环境。要凝聚推进合力，强化组织领导和责任落实、评估分析和监测预警、督促指导和宣传引导，形成齐抓共管的工作格局。
副市长章月影参加会议。
来 源：温州日报
更好促进就业创业与高质量发展良性互动
记者 缪眎眎
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
温州三江流域解禁开捕 江鲜“游”回餐桌社会07-03
-
500架无人机点亮园博 今晚这场启幕“不一样”社会07-03
-
200万元慈善助学金护航求学路！2026年度“爱心温州·慈善助学”活动启动社会07-03
-
徐建海：我的工位在500亩稻田里社会07-03
-
58：52！瑞安苦战拿下龙港独家报道07-02
-
瑞安创新开展外卖小哥社群化宣讲培训社会07-03
-
平阳闲置幼儿园变身家门口养老港湾社会07-03
-
家长热议：中考后该不该给孩子买手机？社会07-03
-
录取后被取消入学资格 警惕留学黑中介“代缴费”骗局社会07-03
-
花3.5万元找驾校代办行政复议恢复驾照？瑞安法院：驾校无资质代理，认定合同无效社会07-03