温州市职业友好型城市建设推进会召开 更好促进就业创业与高质量发展良性互动

温州日报 2026-07-04 09:36:15

昨天，全市职业友好型城市建设推进会暨加快打造人工智能OPC创业高地动员会召开。

温州网讯 昨天，全市职业友好型城市建设推进会暨加快打造人工智能OPC创业高地动员会召开。市委副书记、市长张文杰强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于就业工作的重要论述，认真落实中央和省委省政府工作要求，高水平推进职业友好型城市建设和人工智能OPC创业高地打造，更好促进就业创业与经济高质量发展良性互动，为温州做强“一圈一极一中心”、推动共同富裕先行示范注入强劲动力。

张文杰指出，去年以来，各地各部门主动作为、紧密协同，打好“稳就业、促创业、强服务”组合拳，推动职业友好型城市建设取得了新的重要成效。要认真领会中央坚持就业优先战略的重要要求，准确把握人工智能重塑就业格局的时代大势，深刻认识当前我市就业领域面临的结构性矛盾，推动职业友好型城市建设走深走实，加快打造人工智能OPC创业高地，让更多人在温州“好就业就好业、好创业创好业”。

张文杰强调，要加力挖潜扩容，全力稳住制造业就业规模，放大创业带动就业倍增效应，支持各类经营主体稳岗扩岗，强化服务业就业蓄水池作用，夯实高质量就业的基本盘。要强化精准扶持，加强平台支撑、场景应用、服务赋能、要素保障，推动OPC创业扩面提效。要坚持分类施策，突出抓好高校毕业生就业指导，更加注重困难群体就业兜底帮扶，稳妥做好退役军人安置就业工作，持续拓宽重点群体就业渠道。要优化服务供给，织密就业服务网络，强化职业技能培训，加强就业权益保障，完善公共服务配套，营造良好就业创业生态环境。要凝聚推进合力，强化组织领导和责任落实、评估分析和监测预警、督促指导和宣传引导，形成齐抓共管的工作格局。

副市长章月影参加会议。

来 源：温州日报

原标题： 全市职业友好型城市建设推进会召开

更好促进就业创业与高质量发展良性互动

记者 缪眎眎

本文转自：温州新闻网 66wz.com