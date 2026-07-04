温州市社会治安整体防控暨调解工作会议召开
温州网讯 昨天，全市社会治安整体防控暨调解工作会议举行，套开全市综治中心规范化建设迭代升级推进会，要求深学笃行习近平法治思想，贯彻落实总体国家安全观，深入贯彻中央、省委相关会议精神，树立和践行正确政绩观，一体推进社会治安整体防控、调解、综治中心建设，加快建设更高水平平安温州、法治温州。
市委副书记、政法委书记王军出席并讲话。
会议强调，要切实推进社会治安整体防控，建立健全层圈查控、单元防控、要素管控体系，完善指挥调度、情报研判、联动处置、复盘评估机制，加强公共安全、流动人口、新兴行业、学校医院等领域服务管理，加快提升社会治安整体防控现代化水平。要统筹联动加强调解工作，做好人民调解，做实行政调解，做优商事调解，做强司法调解，着力构建大调解工作格局。要推进综治中心规范化建设，切实发挥兜底作用、明确权责定位、完善工作流程、延伸基层一线、加强内部管理、强化科技赋能，推动从“物理整合”向“化学反应”转变，奋力打造综治中心规范化建设市域样板。
市公安局、市司法局、市委政法委通报相关工作情况。市市场监管局、瓯海区、乐清市司法局、瑞安市公安局、苍南县灵溪镇、鹿城区五马派出所交流发言。
市领导李坚、王凌、马永信参加会议。
来 源：温州日报
加快建设更高水平 平安温州法治温州
记者 金帅
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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