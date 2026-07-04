温州日报 2026-07-04 09:31:26

以人工智能赋能千行百业，以“人工智能+”推动新质生产力发展，在温州，梦想正照进现实。

温州网讯 在中国（温州）数安港，OPC一人公司的概念正在兴起。

所谓人工智能OPC，是人工智能时代对一人公司概念的拓展。在AI技术驱动下，一个人、一台电脑、一群AI“员工”，就能撑起一家公司。

00后返乡创业者，温州万境智能科技有限公司总经理苏祺恒，就是入驻数安港的年轻人之一。从游戏公司策划转身扎进AI创业浪潮，其核心智能体产品已进入内部测试阶段。

打动他的，是数安港面向一人公司释放的友好信号：构建“1+3+N”OPC创业生态群，并提供从场地、算力到人员住宿的体系化解决方案。

昨天，全市职业友好型城市建设推进会暨加快打造人工智能OPC创业高地动员大会召开。会上，一组数据引人注目——

锚定“AI示范应用第一城”建设目标，截至5月底，温州全市一人公司已达16万家，其中经营范围包含人工智能的公司4609家，同比增长48%。第二期《中国OPC创业城市发展指数及排行榜》显示，温州跻身全国第六位，“生态活跃度指标与上海并列全国第一”。

论温州人工智能发展生态，首先建立在中国（温州）数安港扎实的数据底座上。作为我市的独特支点，数安港在全国首创数据合规体系、“五位一体”司法保障体系，开展公共数据授权运营先行先试与数据知识产权生态试验区试点，目前落地17个试点、18个重点数据实验室，入驻生态企业超1000家，是温州人工智能OPC发展的“先行区”。

拥抱人工智能时代，筑基之功，已转化为真实的创新创业动能。无极云影像平台就是参与者之一，该平台储存超1.3亿张医学影像，为AI诊断工具训练提供真实数据接口。

又比如，温州正在谋划的“人工智能+未来人居”领域，计划以人工智能技术为驱动，细化“设施再造—中试转化—场景落地—应用赋能”方案，走出一条以场景牵引技术、以中试撬动产业、以人居反哺城市的特色路径。

制度创新也在“点火”。2024年，温州创新性将智能设备赋能传统产业写入地方性法规；次年发布加快建设人工智能创新发展先行市三年实施方案等。

在数据要素市场化方面，温州依托数据知识产权质押、公共数据知识产权登记等机制，解决了AI训练开发中的高质量数据获取与融资难题。

针对AI创业痛点，温州推出“算力券”“模型券”“语料券”以及“算力贷”降低算力与模型获取成本；联合本地高校及科研机构，设立人工智能学院或交叉学科研究中心，在全省率先开展企业人工智能专业职称评审等。

人工智能创新生态已然成型，但短板依然突出。比如，政策“落袋”存在温差，人才“近渴”未较好缓解。

下一步怎么走？他山之石，可以攻玉。深圳的硬件供应链、杭州的电商生态——每一座AI标杆城市都有其独特禀赋。温州可以借鉴其生态打法，还可以推动“研发在外地、注册在温州、转化在本地”。

栽下梧桐树，引得凤凰来。立足温州自身资源基底与城市特质，发挥创新生态优良、数字底座扎实、算力支撑有力、应用场景丰富等特色优势，“人工智能+”在温州大有文章可做。

放眼“一港五谷”，中国眼谷在“AI+眼科”远程诊疗上持续突破，中国基因药谷借力AI加速新药筛选，温州国际云软件谷集聚工业互联网、云计算与大数据企业……这些以数强实、以创带就、以智提质的模式，正是温州打造“AI 示范应用第一城”的创新实践。

以人工智能赋能千行百业，以“人工智能+”推动新质生产力发展，在温州，梦想正照进现实。

记者手记：

用AI“重写”创新创业公式

在温州，章华妹这个名字为人熟知。45年前，她领到中国第一张个体工商户营业执照。45年后，一批AI创业“个体户”，好似接过了这面创业先锋旗帜。

当年章华妹需要的是合法经营，而今AI创业者渴求的是生态赋能。可以发现，个体价值的释放方式已从“政策开闸”升级为“生态护航”。

历史总在螺旋上升：从一枚纽扣激活大市场，到一套AI工具催生“超级个体”。在温州，最小的经济单元里，释放着一种变革力量。

如今栽下的一颗颗种子，不久的将来或将成为参天大树。

来 源：温州日报

原标题： 人工智能OPC创业在温州悄然兴起——看AI如何撬动新质生产力

记者 金帅 叶凝碧

本文转自：温州新闻网 66wz.com