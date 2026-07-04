《小马过河》“走”进现实！全国首个儿童文学动漫馆试运营

温州日报 2026-07-04 09:31:26

承载半个多世纪国民记忆的寓言故事《小马过河》，在诞生地瑞安迎来全新的讲述方式。7月3日，国内首个针对儿童文学领域设立的动漫馆——瑞安市儿童文学动漫馆启动试运营。

温州网讯 承载半个多世纪国民记忆的寓言故事《小马过河》，在诞生地瑞安迎来全新的讲述方式。7月3日，国内首个针对儿童文学领域设立的动漫馆——瑞安市儿童文学动漫馆启动试运营。依托经典IP优势，该馆推出集主题体验、科普展览、亲子活动等功能于一体的沉浸式儿童文化空间，为瑞安儿童友好城市建设再添重磅文旅新地标。

儿童文学动漫馆坐落于《小马过河》创作地——瑞安莘塍街道，紧邻温瑞塘河。场馆以“一水三山”为设计理念，3个展馆如花瓣般环绕中央广场，屋顶造型呈小马蹄印，与《小马过河》的核心精神深度呼应。步入馆内，近500座的专业歌剧厅和实景还原的“奇艺森林”等一个个沉浸式体验空间，让经典寓言有了全新的打开方式。

1955年，瑞安莘塍中心小学代课老师彭文席创作的《小马过河》，影响了一代又一代人，也让瑞安这座城市与这匹勇敢的“小马”结下了不解之缘。作为全国首个“中国寓言大市”，近年来，瑞安以“一米高度看城市”理念为指引，与“小马”一路同行，一步一个脚印地推进儿童友好城市建设。2023年4月，瑞安市儿童文学动漫馆在莘塍街道明镜公园东侧破土动工，总投资2.25亿元，总建筑面积约1.5万平方米。

场馆围绕三大定位布局，功能分区清晰。一层为艺术演绎空间，配备近500座专业歌剧厅，将主打儿童剧目展演、亲子音乐会、沉浸式戏剧等，填补浙南高品质儿童演艺阵地空白。二层为文化传承空间，长20.41米、高5.82米的巨幅矩阵屏融合木活字元素打造动态视觉效果。小朋友可在此体验沉浸式互动，也可参观儿童文学动漫常设展，追溯儿童文学发展历程。实景还原的“奇艺森林”展厅，则让游客走进《小马过河》的故事场景，与NPC展开趣味互动。三、四层计划打造科技体验空间，以航天探索为主题，布局数字艺术特展、外星儿童乐园、研学工坊、沉浸式CAVE剧场等。入馆后，小朋友将化身为星际探索队队员，学习宇宙知识，完成挑战任务。

当天，“超有趣”游园会活动同步开展，活动涵盖主题市集、游园打卡、快闪互动等专属活动，邀请孩子们和“小马”一起过河闯关，让经典寓言文化在欢声笑语中浸润童心，活动将持续至8月23日。此外，动漫舞台剧及研学活动也将陆续展开，为青少年打造充实有趣的暑期文化体验。

瑞安凭什么“蹚”出这一步？

从70年前乡村教师笔下的千字寓言，到如今超万平米“马蹄印”地标拔地而起——这并非童话故事，而是瑞安“蹚”出的现实。

昨天，全国首个儿童文学动漫馆在瑞安启动试运营。这座以《小马过河》为魂、以“马蹄印”为形的文化新地标，不仅承载着半个多世纪的国民记忆，更潜藏着瑞安从“寓言大市”迈向“儿童友好之城”、再向“IP产业生态”跃迁的雄心。而这一切的起点，不过是寓言里那句朴素的话：自己下水蹚一蹚，才知道水深水浅。

从千字寓言到万平地标

一座场馆“长”出的文化新生态

“小马跑到溪边，试着向前蹚，原来这溪水不像老牛说的那样浅，也不像松鼠说的那么深……”1955年，在瑞安莘塍中心小学一间简陋的教工宿舍里，彼时还是乡村教师的彭文席伏案疾书，一气呵成写下《小马过溪》的初稿。据其长子彭茂桐回忆：“父亲常说这篇文章是‘妙手偶得’，创作过程出奇地顺畅。”次年，彭文席将稿件投给《新少年报》，不到一个月便被采用发表，编辑将标题改为更具普适性的《小马过河》。这篇寓言凭借通俗易懂又意味深长的哲理迅速“出圈”，很快引起教育界广泛关注。1957年，北京市教育局率先将其选入小学四年级语文课本，随后全国各地的教材纷纷跟进。“实践出真知”“独立思考”的种子，就这样悄然种进一代代孩童的心田。该寓言还先后被翻译成英、法、日等14种语言，对外年发行量达26万余册，成为中国儿童文学对外输出的典范之作。

但瑞安的底气，远不止一个彭文席。这里还活跃着一整支“寓言军团”。上世纪80年代，被誉为“当代寓言开篇人”的金江等人组建儿童文学研究小组，创办《小花朵》双月刊，鼎盛时期每期发行量高达7.5万多册，培养出冰子、洪善新等上百位寓言文学作家。如今，瑞安已建成多个寓言文学创作基地，出版儿童文学专著30多部。童话剧《海国公主》、寓言集《刚长腿的小蝌蚪》、中国第一部戏剧寓言选集《喉蛙公主》等作品，在全国范围内都颇具影响力。2008年，瑞安被中国寓言文学研究会授予全国首个“寓言大市”称号——这既是“全国首个儿童文学动漫馆”落地的第一重根基，也是瑞安千年文脉在当代的一次厚积薄发。

在建设过程中，场馆并未局限于单一的展示功能。场馆运营方瑞安市融媒体中心潘婷婷介绍：“未来将以该馆为核心，串联明镜公园、寓言馆、青少年活动中心等周边优质文化阵地，打造一条全域贯通、内容互补的研学闭环线路，将儿童文学、动漫创意与自然教育、非遗传承、科技体验有机融合，让文化真正‘活’起来。”

从“一马当先”到“千军万马”

一座城市“蹚”出的儿童友好路

这座场馆，就是瑞安儿童友好城市最扎实的脚印。

立足“小马过河”故事出处、全国寓言大市等独特优势，瑞安以“一马当先”的决心，迅速展开“千军万马”的实践，率先探索形成儿童友好城市标识体系。

制度先行，为友好“立规矩”。2021年，瑞安正式启动儿童友好城市建设，相继发布《儿童发展“十四五”规划》《关于建设儿童友好城市的实施意见》等纲领性文件。当地23个部门累计出台94项儿童友好政策，涵盖关爱服务、司法保护、项目建设等各领域。同时，探索形成儿童友好空间建设机制，发布《瑞安市儿童友好城市空间规划及设施设计建设指引》，创新发布社区、文化服务设施、研学基地等4个建设导则，其中《瑞安市儿童友好商圈创建指引》为全国首创。

空间落地，让友好触手可及。2021年，浙江省首家寓言主题城市书房——瑞安寓言馆开馆，建筑面积260平方米，藏书13000余册，并专门设立瑞安本土寓言童话作家作品专柜。近年来，瑞安以“大项目+微空间”“新建+改扩建”“公办+民办”的共建模式，统筹推进列入该市“十四五”规划的儿童友好重点项目150余个，建设村社、场馆、学校、医院等九类82个儿童友好基本单元，完成1000余处公共服务设施适儿化改造，实现儿童友好场景全覆盖。从儿童友好公交专线、爱心斑马线、亲子单车组成的“安全出行体系”，到10个城市公园儿童区改造，再到飞云江五桥下那片由“城市死角”变身而来的中洲村儿童公园——儿童友好正从文件一步步走进现实。

儿童当家，从“观众”变“主角”。瑞安成立各级儿童观察团98个，推出“小小人大代表”等儿童参与活动380余场，探索研发儿童参与主题课程，以个人、家庭、社区等六大场景支撑不同年龄段儿童参与工作常态化开展，让儿童真正参与城市管理决策。同时，深度挖掘“小马过河”寓言等本土文化，将特色文化融入硬件项目和软性活动，举办儿童友好音乐周、儿童友好嘉年华等特色活动，打造城市儿童友好精神内核，向儿童传递独特的精神能量与文化自信。

去年，瑞安还启动“小马瑞跃”计划，通过“小马开声”“小马探星”“小马妙语”“小马联桥”“小马筑梦”五大系列活动项目，系统填补县域级儿童文化服务空白。

从文化符号到产业生态

一个IP“活”出的城市新动能

作为《小马过河》的“灵魂地标”，儿童文学动漫馆明确三大定位——“面向全国的儿童内容交易交流平台”“全国儿童创作者交流基地”“服务本地儿童友好城市建设的科技文化空间”，着力构建“内容+交易+体验”的完整产业链。从剧场经济、演艺经济切入，引进优质剧目来瑞首发首演，打造本土儿童剧长期驻演，联动研学与衍生品销售，形成场馆经济的闭环生态。场馆自身，即是一个产业引擎。

产业“接得住”，IP“落得下”。瑞安拥有扎实的童鞋、童装、玩具等传统产业基础和优势，已发布《儿童友好制造业产业发展指导意见》及三年规划，建设童鞋研学体验厅等展示基地。同时大力推动儿童研学文旅新消费，推出《瑞安儿童文旅地图》《瑞安儿童友好研学手册》，绘制甲骨文、国旗知识等本土化特色绘本，让文化IP与实体经济深度咬合。

平台“搭台”，产业“唱戏”。连续两年举办中国儿童文学动漫周，创设“中国儿童文学动漫优秀作品推介”“小花朵全国少儿创作大赛”等全国性平台——瑞安用一套“组合拳”完成了从文学IP到城市符号再到产业生态的三级跳。这种“儿童友好+文学动漫+产业转化”的县域实践，在全国范围内形成了独特的先行示范。

昨天开始，这座“马蹄印”造型的童话城堡正式向公众敞开大门。70年前，彭文席在教工宿舍伏案写稿时，大约想不到这篇千字小文，会在半个多世纪后“长”出1.5万平方米的实体空间，并带动一座城市完成从文化记忆到产业价值的惊人一跃。这恰恰是“小马过河”精神在当代的最好注解——自己去蹚一蹚，方知天地广阔，步履坚实。

来 源：温州日报

原标题： 《小马过河》“走”进现实 全国首个儿童文学动漫馆瑞安试运营

记者 包蓉蓉 通讯员 陈丹丹 蔡伟 周宁宁

本文转自：温州新闻网 66wz.com