7月13日起！S26诸永高速将分段全封闭！注意绕行
施工公告
因S26诸永高速公路养护专项工程施工需要，根据《中华人民共和国道路交通安全法》第三十九条之规定，现就施工期间限制交通措施公告如下：
参考示意图
2026年7月13日至7月14日期间每日5:00-19:00（遇雨天、恶劣天气顺延）诸永高速金华马宅枢纽至永嘉枢纽段温州方向封闭施工，诸永高速温州方向金华马宅枢纽引流、神仙居互通主线分流，东永高速、台金高速转诸永温州方向匝道同步关闭，金华马宅至永嘉沿线收费所温州方向进口关闭。
参考示意图
2026年7月15日至7月16日期间每日5:00-19:00（遇雨天、恶劣天气顺延）诸永高速永嘉枢纽至金华马宅枢纽段杭州方向封闭施工，永嘉枢纽、白塔枢纽主线同步实施引流，温州绕城北线、台金高速转诸永杭州方向匝道同时关闭，永嘉至马宅沿线收费所杭州方向进口关闭；
届时，请过往车辆合理选择行车路线，关注导航软件、电台和高速公路国省道沿线可变情报板、标志牌的信息指引，或拨打12122服务电话咨询，并服从交警及现场管理人员指挥。遇特殊天气（雨天、台风等）顺延施工，施工带来不便，敬请谅解！
温州市公安局交通管理支队
温州市交通运输行政执法队五大队
浙江省交通集团高速公路温州管理中心
2026年7月3日
来 源：中国永嘉
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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