温州日报 2026-07-04 09:31:27

一场突如其来的暴雨，没有打乱节奏，反而为夏夜提前送来了清凉。昨晚，温州园博园“CHILL一夏”暑期潮玩季雨后启幕。本次暑期潮玩季将持续至7月底，涵盖亲水纳凉、自然研学、音乐律动、文化演绎、重磅盲盒五大板块，全园进入夏日狂欢模式。

水上空中飞人表演。记者 郑鹏 摄

温州网讯 一场突如其来的暴雨，没有打乱节奏，反而为夏夜提前送来了清凉。昨晚，温州园博园“CHILL一夏”暑期潮玩季雨后启幕。本次暑期潮玩季将持续至7月底，涵盖亲水纳凉、自然研学、音乐律动、文化演绎、重磅盲盒五大板块，全园进入夏日狂欢模式。

当天下午4时起，园内预热活动已提前登场。水上飞人特技在三溪水域上演，三溪会市文创市集、套瓜游戏、冰凉雀神大赛等互动项目开启，吸引大批提前到场的市民游客。

当晚6时30分，乐队即兴弹唱声中，主舞台灯光渐次亮起。主持人简短引出活动背景后，现场发布了暑期潮玩季整体安排。夜幕降临，500架无人机在夜空中变幻出“CHILL一夏”主题LOGO及温州文化符号，全园灯光同步点亮，水上非遗火壶表演同时进行，水火交融的画面将现场气氛推至高潮。整场仪式仅用半小时，不设大型舞台，不搞铺张排场，以紧凑利落的节奏完成发布环节。仪式结束后，草坪音乐节开唱，泡泡水枪大战、水上闯关打卡、溪边音乐会、露天电影等项目同步开放，园区在音乐声与嬉水声中迎来今夏最热闹的夜晚。

亲水板块方面，三溪水域改造为全民亲水乐园，推出泡泡水枪大战、水上充气闯关等零门槛项目，岸上配套冰凉雀神大赛、吃瓜大会、溪边音乐会和水上仲夏夜电影等活动。周末，水上飞人特技与卡通巡游还将继续加码。

在当天的活动现场，凿冰寻宝环节最受小朋友欢迎。随着主持人一声令下，十多位小朋友拿起锤子在冰块中寻宝，现场冰屑飞溅，饮料、水果等宝贝纷纷被挖出。四年级学生林龚梓在妈妈林晓琼的陪同下玩得浑身湿透。“他平时就非常喜欢玩水，前几天从公众号上看到活动预告，早早就让我带他来。”林晓琼说。

研学板块以“我在园博过暑假”为主线，推出南园植物研学、北园古建研学两条主线路，搭配夜间生态观察、植物拓染、探秘闯关等内容，长三角小记者团、万人普惠研学、夜间侦探营等项目覆盖不同年龄段。

音乐律动与文化演绎板块将轮番推出草坪音乐会、全民好声音大赛、二次元动漫嘉年华、“山水灵运·园梦千年”沉浸式巡游实景剧及国际风情节等演出活动。

此外，园区还散落着机器人斗舞、童年游戏大作战、青工荟草坪交友等不固定时段随机掉落的“隐藏菜单”，每次游园都可能解锁新体验。

近一个月的潮玩季，是园博园走向“市民日常”的一次主动转身。从去繁就简的启幕设计，到轻量化、高互动的内容铺排，再到研学普惠、打车优惠等便民举措，主办方希望抓住暑期文旅消费窗口，让这片园林空间真正活起来，成为市民愿意反复到访的休闲目的地。

来 源：温州日报

原标题： 温州园博园“CHILL一夏”暑期潮玩季开启

五大板块掀起夏日狂欢

记者 黄伟 实习生 杨荣剑

本文转自：温州新闻网 66wz.com