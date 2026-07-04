温州日报 2026-07-04 09:31:27

盛夏时节，果香四溢。昨天，中国园艺学会杨梅分会2026年杨梅产业发展研讨会在泰顺召开，来自农业农村部、浙江省农业农村厅以及浙江大学、浙江省农业科学院等高校科研院所的近百位专家学者、行业代表齐聚一堂，围绕杨梅产业技术攻关、品牌建设、市场拓展等议题展开深入交流，为杨梅产业高质量发展建言献策。

温州网讯 盛夏时节，果香四溢。昨天，中国园艺学会杨梅分会2026年杨梅产业发展研讨会在泰顺召开，来自农业农村部、浙江省农业农村厅以及浙江大学、浙江省农业科学院等高校科研院所的近百位专家学者、行业代表齐聚一堂，围绕杨梅产业技术攻关、品牌建设、市场拓展等议题展开深入交流，为杨梅产业高质量发展建言献策。

本次研讨会由中国园艺学会杨梅分会主办，泰顺县杨梅产业协会承办。会议期间，与会代表实地考察了泰顺杨梅种植基地，深入了解泰顺高山杨梅的种植环境和管理模式。在学术交流环节，浙江大学何勇教授、浙江省农业技术推广中心周慧芬等14位专家学者，分别围绕农业低空经济、浙江杨梅产业现状、高山杨梅稳产配套技术、AI物理保鲜等前沿课题作了专题报告，内容涵盖种植技术、采后处理、品质检测、产业规划等多个领域。

泰顺地处浙南边陲，平均海拔500米以上，森林覆盖率达76.88%，得天独厚的自然条件为杨梅生长提供了优质环境。泰顺杨梅栽培历史悠久，明朝弘治年间《温州府志》即有“杨梅，泰顺尤盛”的记载。如今，泰顺已发展成为浙江省规模最大的高山杨梅基地，全县杨梅种植面积超6.5万亩，年产量达1.75万吨，从业人数近2万人，杨梅已成为当地农业增收、农民致富的特色支柱产业。

值得一提的是，泰顺杨梅拥有长达50余天的上市期，从5月下旬百丈镇首批鲜果上市，到7月中旬泗溪九峰的晚梅收尾，形成了“浙江省最早、温州地区最迟”的错峰上市独特优势，有效填补了全国杨梅市场的空档期。泰顺杨梅先后获得“全国十大精品杨梅”“浙江省第四批名优‘土特产’”等多项荣誉，2023年更在首届长三角精品杨梅推介活动中荣获特等奖。

“泰顺杨梅是泰顺的‘金名片’，也是山区百姓的‘致富果’。”泰顺县相关负责人在致辞中表示，希望借助此次研讨会平台，与各地专家学者和行业同仁深度交流，在技术攻关、产销对接、品牌共建等方面寻求更多合作，走出一条山区生态农业高质量发展新路子。

来 源：温州日报

原标题： 全国杨梅专家共话产业发展新路径

记者 徐龙飞 通讯员 李绍庆

本文转自：温州新闻网 66wz.com