温州晚报 2026-07-04 09:31:28

暑假不知道去哪儿？温州市图书馆已经准备好了一整个夏天的活动——热门图书在展，奇妙魔法游园，职业体验课堂，科普知识讲座……每天来都有新玩法！

阅读区明亮通透

小读者们齐聚温图体验新玩法

温州网讯 暑假不知道去哪儿？温州市图书馆已经准备好了一整个夏天的活动——热门图书在展，奇妙魔法游园，职业体验课堂，科普知识讲座……每天来都有新玩法！

为提升阅读体验，温图近期对玻璃幕墙进行维护，阅读区更加明亮通透；少儿馆天井也已修缮一新，更加敞亮。馆内各楼层还有主题书展，随手翻翻，或许就有意外发现。

绘玩一“夏”

这个夏天，以法国童书作家杜莱的作品为灵感，温图为孩子们打造可触摸、可游戏的创意绘本世界。

杜莱互动艺术展（7月1日-8月18日）：六大互动展区处处藏着惊喜，没有“请勿触摸”的牌子，孩子们可以沉浸式拍照、涂鸦。

杜噜嘟嘟的“拍拍”大冒险（7月4日）：全馆将布满杜噜嘟嘟的冒险线索，欢迎孩子们边逛边玩，和人偶一起走进这个奇妙世界。

杜莱魔法游园会（7月11日-12日）：挑战趣味任务、听一段杜莱绘本故事、动手做一件“杜莱风”作品……游园会像一座小小的创意集市，连续两天，每天都有新惊喜。

杜莱主题流水席（7月12日、18日、19日、25日）：可DIY杜莱风卡纸编扇、立体花瓶、透色挂件、造景雕塑，随到随玩，边读边做。

围绕杜莱的绘本，温图还推出了美育绘本课、音乐绘本课、主题生日会等系列活动。

聊愈一“夏”

7月1日至31日，温图“心理驿站”开放驻场心理咨询。聊成长、聊心事、聊那些没说出口的情绪——这里有专业的心理咨询师，帮你和孩子重新连上线；

7月18日，“籀园讲坛”推出心理疗愈专场：OH卡亲子互动，用卡片打开对话的入口；曼陀罗绘心疗愈体验，借助色彩和线条慢慢梳理情绪。

实践一“夏”

从探秘图书馆的幕后，到体验图书馆的日常岗位，再到为图书馆出谋划策——这个暑假，温图给小读者准备了三重特别的“角色扮演”。

“课后图书馆时光”温图有约研学&“图书馆第一课”，由温图馆员带队，带小读者们探秘图书馆的日常。那些平时看不到的细节，都藏在研学路线里。

“小小管理员”职业体验夏令营同步开启。整理书架、引导借阅、维护阅览区秩序——在岗位上体验图书馆一线工作的日常。

“瓯阅童言会”图书馆奇妙侦察记，成员们化身“小侦探”探索全馆，分享能让图书馆变得更棒的点子。

图书馆的夏天，每一刻都有收获。

充电一“夏”

AI时代怎么读书、怎么创作？“籀园讲坛”AI全能创作（7月4日）从文案到后期，一站式搞定，让AI成为你的创作搭档。“小科说科普”（7月11日）聊聊AI时代的阅读，在变与不变中更会读书。针对备考人群，“籀园讲坛”申论高分技巧（7月4日）拆解答题思路、梳理高分要点，帮你把备考方向理清楚。

“小科说科普”溯源古籍、修习太极扶阳（7月4日）；“温图少年双语营” 品读吴冠中笔下江南春色（7月15日）；“文化驿站”少儿国学系列（7月16日）……暑期温图讲座持续上新。想要拓展眼界、充实自我、静心学习，不妨常来，总有适合你的活动。

这个夏天，温图已经准备好了——书香、艺术、创意，还有一整个假期的惊喜，等你来！

来 源：温州晚报

原标题： “阅过夏天”！ 暑期来温图，每天解锁新玩法

记者 潇瑜 陈希茜/文 受访者/供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com