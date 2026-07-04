“乐得居”茶室主理人田霞坚守茶道十六载 温州好山好水该有一杯好红茶

温州晚报 2026-07-04 09:30:47

这间隐于鹿城区蒲源街香丽园的茶室，从2010年一家文化用品市场的一间小店起步，历经瑶溪山间小院，再到如今200多平方米的清雅空间，十五年间三易其址。田霞说：“无有所得，怡然自乐，这是乐得居的名字，也是我做茶的初心。”

田霞在品茶

温州网讯 沸水注入盖碗的瞬间，清雅的兰香便在室内弥漫开来。“乐得居”茶室主理人田霞提壶、注水、出汤，动作行云流水，茶汤在杯中泛起温润的琥珀色。这间隐于鹿城区蒲源街香丽园的茶室，从2010年一家文化用品市场的一间小店起步，历经瑶溪山间小院，再到如今200多平方米的清雅空间，十五年间三易其址。田霞说：“无有所得，怡然自乐，这是乐得居的名字，也是我做茶的初心。”

从一杯“兰韵”到一间茶室

田霞与茶的缘分，早在儿时便已埋下种子。她是湖南长沙人，记忆中父亲总爱用白瓷缸泡上一壶茉莉花茶，她学着父亲的样子端起茶杯，初尝觉得苦涩，便偷偷加进白糖，甜与香交融的滋味成了童年最难忘的记忆。父亲见状轻声制止，称茶与白糖同饮会起化学反应，直到初中请教老师，她才明白父亲并非不懂常识，只是那个年代白糖珍贵，舍不得食用。

初入职场，田霞投身外贸行业。一次来温州出差，她被这里的风土人情打动，选择留下。忙碌的工作中，茶成了她最好的慰藉。2009年，一位朋友送给她一款名为“兰韵”的红茶，那也是她第一次喝到红茶。茶汤入口，馥郁的兰香萦绕舌尖，温润醇厚的口感直击心底，这份惊艳让她久久难忘。几经打听，她得知这款茶来自福建武夷山金骏眉创制者梁骏德。2010年茶季，田霞与几位茶友相约，驱车前往武夷山桐木关寻茶。恰逢当地大水，道路被冲毁，山体时有塌方。“当时情况真的很凶险，但到达之后，用当地的水泡当地的茶，比我们在任何地方喝到的都更惊艳。”。

寻茶归来后不久，田霞便萌生了开一间茶室的念头。“那时候小孩子还很年幼，工作忙碌难以兼顾家庭。开个茶室既可以陪着孩子，也不耽误我喝茶。反正每年都要花不少钱买茶，不如自己开个茶馆，能把茶钱周转回来就可以了。”2010年，她在温州文化用品市场开出了第一家“乐得居”。茶室朝九晚五经营，恰好方便她兼顾家庭。

开店之初，正值金骏眉市场最火热的时期，但也乱象丛生。田霞记得，当时市面上炒作的金骏眉动辄三四万元一斤，而她代理的骏德金骏眉售价一万多元，反而被一些客人嫌便宜。但田霞没有动摇，她从喝第一杯茶起，就认定了这个品牌。十五年来，她始终只做骏德红茶，这份对单一品牌的长期坚守，让她在温州红茶圈子里形成了清晰的辨识度，也积累了一批懂茶的忠实客群。

效仿古人制茶烹茶

2015年，田霞将茶室搬到了龙湾瑶溪，她在山间寻了一处小院，过起了田园生活。瑶溪山清水秀，她的院子对面是一片樱花园，山间有一条溪水从上游流下。在这里，她效仿古人，夏日用含苞待放的荷花窨制茶叶，晴天取瑶溪山泉水烹茶，日子过得悠然自得。“乐得居”在瑶溪一待就是六年，这六年也让田霞对茶有了更深的理解。

在瑶溪的山间，田霞常带着孩子游玩，无意中发现山上散落着不少茶树。她尝试采回鲜叶自己制茶，做出过兰花香特别浓郁、口感特别清透的绿茶，也试着做红茶，“用手揉捻了一个多小时，还要发酵、烘干，温度不够就做不好。制茶不是做菜，没法按固定配方来，采摘天气、温度、湿度都是变量，必须根据实际情况微调。”这段亲身体验让她对制茶工艺有了切肤的认知，也更加理解梁骏德老先生数十年如一日严控品质的不易。

即便地处山中，茶友们并未因距离而疏远。一位苍南的大姐从2011年起找她买茶，十几年未间断，有时专程开车过来，只为请田霞帮她泡一壶茶。还有一位乐清的茶友，起初只喝新茶，田霞告诉他老茶也相当出色，他便认真品饮了一款银骏眉，从第一泡到第十五泡，将每一泡的口感都详细记录下来发给她。田霞说：“喝茶的分享，不只是对一款茶的认知交流，更是对某种人生感悟的彼此认同，那一刻就像遇到了知音。”

想让温州红茶走出大山

2021年10月，田霞将乐得居迁至市区蒲源路香丽园。谈及原因，她说一方面为了孩子读书，另一方面她也意识到自己多年来在品牌运营上的“佛系”。她说：“我一直觉得懂茶的人自然会找过来，没有花太多心思去想怎么传播。但后来慢慢觉得，还是应该让更多人接触到好的红茶。”

多年合作中，梁骏德给田霞留下了很深的印象。“我还记得有一次在桐木关，晚上采茶工送鲜叶过来，厂里有人要去看，老先生说：‘我去！我必须要亲自看一下品质是否达标。’还有一回清晨五点多，天还蒙蒙亮，我就看见他穿着打了补丁的裤子、踩着一双拖鞋，已经在车间里忙活了。正是这种严谨和朴实，让我十几年来始终信赖他们的茶。”田霞说。

前几年，田霞到访瑞安一处偏远山区，“那里的生态环境和桐木关很像，茶叶的山场气息也如出一辙，品质相当好。”但因当地缺少好的制茶师，每批茶叶口感时好时坏，始终没能走出大山。田霞正在推进她的计划：“引入成熟的制茶工艺，和温州的好茶山资源嫁接，温州也能产出一杯好红茶。”

田霞说：“我的心愿很朴素，只愿以茶为媒，守一方茶室，传一缕茶香，让不同地域的茶文化交汇共生。温州有好山好水，也该有一杯好红茶。要把好工艺引进来，让瓯越大地也能飘起红茶的蜜韵。”

来 源：温州晚报

原标题： “乐得居”茶室主理人田霞坚守茶道十六载

温州好山好水该有一杯好红茶

记者 陈希茜/文 受访者/供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com