温州晚报 2026-07-04 09:31:28

近日，在土耳其埃斯基谢希尔举行的首届居雷尔·艾卡尔国际指挥比赛中，温籍青年指挥家郭汉丞获得亚军及5000欧元奖金，并将与埃斯基谢希尔大都会市交响乐团合作举办音乐会。

居雷尔·艾卡尔大师为郭汉丞颁奖

温州网讯 近日，在土耳其埃斯基谢希尔举行的首届居雷尔·艾卡尔国际指挥比赛中，温籍青年指挥家郭汉丞获得亚军及5000欧元奖金，并将与埃斯基谢希尔大都会市交响乐团合作举办音乐会。

这项以土耳其著名指挥家居雷尔·艾卡尔命名的赛事，面向全球青年指挥开放。经过视频预选，最终12位选手进入现场比赛环节。与许多侧重舞台呈现的赛事不同，这次比赛为每位参赛者安排了超过两小时的排练时间，以及一场30分钟的决赛音乐会。

“这让我觉得它更接近真实的职业场景。”郭汉丞说，“不只是考察指挥站在台上的呈现，也考察排练效率、音乐判断、沟通能力，以及在较长时间里和乐团建立信任的能力。”

郭汉丞回忆：“比赛期间，评委会主席艾卡尔大师会在排练结束后给年轻指挥建议和鼓励，他提醒我们不要着急，要尽可能清楚地表达音乐想法，也要相信自己有能力把音乐带给乐团。他不是只站在评委位置上评价年轻人，而是真正希望年轻指挥能通过这个平台获得经验和机会。”

这并非郭汉丞第一次在国际赛场崭露头角。此前，他已获得第二届尼古拉·佐拉奇国际指挥比赛亚军，并与阿尔巴尼亚国家广播电视交响乐团、保加利亚帕扎尔吉克交响乐团合作。谈到两次参赛的不同，他说：“第一次获奖给了我信心，这一次给了我经验。”

上一次获奖对他而言是一种确认，感受到自己可以站在国际平台上被看见。而这一次，他的关注点发生了变化：“我不再只关注结果和自我呈现，而是更关心如何在有限的排练时间里真正解决问题，如何让乐团理解我的音乐想法，以及如何在压力之下保持清晰的判断。”

郭汉丞出生于温州，早年就读于上海音乐学院附中，后升入作曲指挥系，师从张国勇、林大叶、赵晓鸥教授。目前，他在德国维尔茨堡音乐学院攻读乐队指挥硕士，师从芬兰指挥家阿里·拉西莱宁教授，并曾接受约尔玛·帕努拉、里卡尔多·穆蒂等指挥名家指导。他的合作乐团包括捷克布拉格爱乐乐团、德国霍夫交响乐团、深圳交响乐团、贵阳交响乐团等。

在歌剧领域，他以助理指挥身份参与了《康定情歌》《映山红》《费加罗的婚礼》《茶花女》《图兰朵》等多部大型歌剧制作，足迹遍布国家大剧院、陕西大剧院、上音歌剧院。2025年，他从数百名指挥中脱颖而出，入选里卡尔多·穆蒂意大利歌剧学院，前往米兰参与莫扎特歌剧《唐璜》的研习。

从温州到上海，再到欧洲深造和国际舞台比赛，郭汉丞的积累还在继续。对他来说，这次土耳其的亚军不只是成绩单上的一个数字，而是一次更接近真实职业场景的历练——如何在不同文化、不同乐团、不同环境中学习、沟通、解决问题，这些才是青年指挥真正需要沉淀的东西。

来 源：温州晚报

原标题： 温籍音乐人才再添佳绩 郭汉丞获国际指挥赛事银奖

记者 潇瑜/文 受访者/供图

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