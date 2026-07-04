园博会7月4日活动发布

温度新闻客户端 2026-07-04 09:31:29

根据安排，7月4日园区活动信息详见下方长图。活动时间、地点、参与方式等以园博办发布内容及现场实际安排为准。请结合入园时间、交通情况和现场提示合理安排游园路线。