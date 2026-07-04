乐清发布 2026-07-04 10:41:49

7月3日下午，乐清市委理论学习中心组举行习近平党建思想专题学习会。

7月3日下午，乐清市委理论学习中心组举行习近平党建思想专题学习会。乐清市委书记戴旭强主持会议并讲话，强调要学习好领悟好践行好习近平党建思想，学深悟透习近平总书记在庆祝中国共产党成立105周年大会上的重要讲话精神，做到学懂弄通做实、深化转化内化，加快打造新时代党建县域高地，为高质量发展建设共同富裕示范区县域标杆提供坚强保障。

会议传达学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立105周年大会上的重要讲话精神。胡立左、潘云夫、陈向东、林益正、倪志超、郑翔和市直有关部门主要负责人作交流发言。乐清市委理论学习中心组其他成员参加会议。

戴旭强指出，习近平党建思想是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，是对新时代全面从严治党伟大实践的概括凝练，是“两个结合”在党建领域的最新成果，为推动中国式现代化行稳致远提供了坚强保证。习近平总书记在庆祝中国共产党成立105周年大会上的重要讲话，贯通历史、现实、未来，为新时代新征程实现党的中心任务进一步指明了方向、提供了遵循。全市上下要提高政治站位，在学深悟透上下功夫，在知行合一上见实效，自觉用习近平党建思想武装头脑、指导实践、推动工作，更加坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚定不移沿着习近平总书记指引的道路奋勇前进。

戴旭强强调，要聚焦落实习近平总书记“4+1”重要要求，深入践行“八八战略”，紧紧围绕省委“132”总体工作部署、温州市委“1361”思路举措以及乐清市委“1396”工作架构，统筹深学细悟、对标落实，更好把党的政治优势、组织优势转化为发展优势、治理效能。要永葆绝对忠诚，牢固树立和践行正确政绩观，做深做精做透循迹溯源，深化贯彻习近平总书记重要指示批示和党中央重大决策部署闭环落实机制，坚决做到“总书记有号令、党中央有部署，省市委有要求，乐清见行动当标兵”。要奋力实干争先，坚定扛起“经济大县挑大梁”的责任担当，把全部心思放在拼经济、抓产业、促增长上来，紧盯重点任务聚力突破，以硬核成效稳固经济基本盘。要践行为民宗旨，深入践行以人民为中心的发展思想，用心用情用力为群众办实事，抓紧抓牢民生领域信访问题集中治理、安全生产、防汛防台等重点领域风险隐患源头防控，全力推动高水平安全和高质量发展良性互动。要建强组织体系，始终坚持严的基调，激发干部干事创业内生动力，持之以恒纠治“四风”突出问题，常态化开展党性教育、廉洁教育、初心教育，引导广大干部筑牢拒腐防变的思想堤坝，推动作风建设常态化长效化。

戴旭强要求，各乡镇（街道）各部门要把学习贯彻习近平党建思想作为当前和今后一个时期的重要政治任务，持续兴起宣传贯彻热潮，在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫、见实效，高质量推进下半年各项工作。

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原标题： 市委理论学习中心组举行习近平党建思想专题学习会

记者 朱琼洁/文 刘言勇/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com