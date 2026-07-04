乐清市委书记戴旭强走访人大代表联络站并督办建议办理工作

乐清发布 2026-07-04 10:41:49

7月3日，乐清市委书记戴旭强走访翁垟街道人大代表联络站，并督办人大代表建议办理工作。

7月3日，乐清市委书记戴旭强走访翁垟街道人大代表联络站，并督办人大代表建议办理工作。他指出，要深入贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，充分发挥联络站桥梁纽带作用，用心倾听民声、广泛汇集民智、全力纾解民忧、真情温暖民心，更好地把人大制度优势转化为治理效能，为加快打造综合竞争力、区域辐射力、幸福感召力更强的温州都市圈北翼中心作出更大贡献。

走进联络站，戴旭强、潘云夫等乐清市领导听取联络站建设运行情况介绍，对“美芬和事”调解工作室、“朝腾工坊”海耕共富里等特色品牌给予肯定。戴旭强表示，人大代表联络站是党委政府和群众沟通交流的“连心桥”，要优化空间布局、整合各界资源，健全吸纳民意、汇集民智的工作机制，持续深化新时代“枫桥经验”基层实践，推动全过程人民民主在乐清落地生根、可感可及。

在人大代表建议督办会上，乐清市人大代表叶乐峰介绍了《关于加快推进“工业上楼”模式，破解土地瓶颈推动产业升级的建议》有关情况；市经信局作为建议主办单位回复办理情况；相关部门交流发言。戴旭强感谢代表的恳切建言，要求相关单位系统梳理、认真研究，充分吸纳并体现到实际工作中去。

戴旭强指出，推进工业空间倍增计划是乐清破解土地要素制约、推动经济高质量发展的必由之路。要坚持实事求是、因地制宜，科学编制工业空间布局和园区改造规划，提供项目审批、要素供给等服务保障，精准招引培育优势企业与新兴产业，做好中小微企业安置过渡，以空间“脱胎换骨”赋能产业提能升级。

戴旭强强调，人大代表是践行全过程人民民主的重要力量。要提高站位、始终坚持人民民主聚共识，及时宣传党的路线方针政策和市委市政府的重大决策部署，引导广大干部群众支持和参与到乐清发展中来。要服务中心、始终围绕发展大局献良策，聚焦市委“1396”工作架构，深入基层一线开展调研，摸清实情、找准症结，提出更多有分量、有见地、可操作的意见建议，为市委市政府科学决策提供有力参考。要建强队伍、始终锤炼过硬本领担使命，持续深化拓展“两个联系”，落地落实“四建设两提高”代表工作体系，不断创新履职方式、提升履职技能，推动人大代表更好地立足本职岗位建功立业、扎根基层一线纾解民忧。

乐清市领导王东、陈晓炬参加活动。

来 源：乐清发布

原标题： 戴旭强走访人大代表联络站并督办建议办理工作

记者 蔡甜甜/文 刘言勇/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com