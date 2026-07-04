苍南县委书记张本锋督查重点项目建设

苍南发布 2026-07-04 10:41:49

7月3日，苍南县委书记张本锋深入部分重点项目建设现场开展实地督查。他强调，要牢固树立“项目为王”理念，紧盯时间节点、细化工作举措、强化服务保障，全力推进重点项目提质提速、落地见效，以优质项目建设赋能苍南县域经济高质量发展。

7月3日，苍南县委书记张本锋深入部分重点项目建设现场开展实地督查。他强调，要牢固树立“项目为王”理念，紧盯时间节点、细化工作举措、强化服务保障，全力推进重点项目提质提速、落地见效，以优质项目建设赋能苍南县域经济高质量发展。

在浙江橄榄谷酶法食品有限公司乳制品养产销一体化项目现场，张本锋实地查看项目建设实景，详细了解项目规划、建设规模、施工进度及后续运营规划。据悉，该项目规划建设6000头奶牛养殖基地，引进两条现代化乳制品生产线，同步配套建设1.5万平方米冷链仓储设施，构建完整养殖、生产、销售一体化产业链条。张本锋指出，企业要持续优化产品配方、精进产品工艺，着力提升乳制品口感与品质，以优质产品夯实市场根基。要科学谋划产业规模，精准布局产能建设，持续拓宽销售渠道、扩大市场覆盖面。相关单位要督促项目施工单位挂图作战、倒排工期，严格按照时间节点高效推进项目建设，全力推动项目早竣工、早投产、早收益。

来到浙南数字经济创新基地，张本锋详细调研基地建设运营、产品研发及电商赋能等相关工作。张本锋强调，要立足苍南本土资源优势，深挖产品增值逻辑，持续优化产品配方与品质。依托苍南爆款产品培育创新中心，明确发展定位、凸显本土特色，聚焦虾皮、黄精等特色农产品，打造差异化、专属化特色产品专区。同时优化包装设计、精准市场定位，借助电商平台拓宽销售路径，为本地中小企业发展赋能增效，持续提升特色农产品附加值与品牌市场影响力。

在浙江博普新材料科技有限公司，张本锋深入企业生产建设现场，听取企业项目推进情况汇报。据悉，该项目正新建年产1万吨超薄特种电容薄膜、12万吨高性能BOPP薄膜智能化生产线。张本锋强调，企业要抢抓产业发展机遇，紧盯项目建设关键节点，加快智能化生产线建设、调试、投产进度，严把工程质量关。相关职能部门要主动靠前服务，精准对接企业需求，破解项目推进难点堵点，保障项目建设高效有序推进。

张本锋还前往浙江海峰冷链物流仓储项目现场开展督查，详细了解项目建设进度、市场规划、业态布局等情况。他指出，项目建设要精准厘清商业逻辑，精准锁定目标客户群体，明晰市场发展定位、突出产业主题特色。要依托冷链仓储资源优势，重点做大做强海参等高端农副产品交易市场，完善仓储、交易、配送一体化配套体系，持续放大产业集聚效应，打造区域特色冷链物流标杆项目。

苍南县领导吴锡雕、刘建敏、蔡永杰、林天望参加督查活动。

来 源：苍南发布

原标题： 张本锋督查重点项目建设

记者/徐舒婷 摄影/江秀清

本文转自：温州新闻网 66wz.com