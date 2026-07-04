龙湾发布 2026-07-04 10:41:50

7月3日，温州湾新区党工委、龙湾区委理论学习中心组举行专题学习会，邀请了省委保密办副主任、省国家保密局副局长金雪芬作题为《压实保密责任，筑牢安全防线，切实做好新形势下保密工作》专题讲座。

7月3日，温州湾新区党工委、龙湾区委理论学习中心组举行专题学习会，邀请了省委保密办副主任、省国家保密局副局长金雪芬作题为《压实保密责任，筑牢安全防线，切实做好新形势下保密工作》专题讲座。龙湾区领导夏禹桨、张纯芳、吴昌亮、邵建寨等参加学习会。

讲座中，金雪芬立足国家战略安全高度，从“充分认识保密工作的重要性、准确把握保密工作形势、扎实做好新形势下保密工作”三个方面进行论述，对新时代保密工作核心要求、常见泄密风险、制度规范执行、日常防控重点等内容作了系统阐述。整个讲座既有理论高度、又有实践深度，具体案例引人深思，极具启发性和实操性，为我们进一步筑牢保密安全防线指引了方向、厘清了思路。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于保密工作的重要指示批示精神，严格落实党管保密政治责任，坚持党管保密不动摇，把保密工作作为一项重大政治任务抓紧抓实。各单位要紧盯保密“三大管理”，强化涉密人员培训教育，切实提升保密意识和防范技能。单位“一把手”要带头履行保密责任，坚持把保密工作与业务工作同谋划、同部署、同推进，做到守土有责、守土尽责。

来 源：龙湾发布

原标题： 温州湾新区党工委、龙湾区委理论学习中心组举行专题学习会

记者：叶德初 李盛亮 桂寅

本文转自：温州新闻网 66wz.com