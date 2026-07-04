平阳发布 2026-07-04 10:41:50

7月3日，平阳县委党的建设工作领导小组会议召开，认真学习贯彻习近平党建思想，传达学习全国党建工作座谈会和省委常委会会议、省委党的建设工作领导小组会议及市委常委会暨市委党的建设工作领导小组会议精神，研究部署平阳县贯彻落实工作。

7月3日，平阳县委党的建设工作领导小组会议召开，认真学习贯彻习近平党建思想，传达学习全国党建工作座谈会和省委常委会会议、省委党的建设工作领导小组会议及市委常委会暨市委党的建设工作领导小组会议精神，研究部署平阳县贯彻落实工作。

平阳县委书记、县委党的建设工作领导小组组长孟晓斌主持会议并讲话。平阳县领导陈桂雷、曾上俊、陈栋、邱忠瑜等出席。

会议指出，习近平党建思想是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，是加强新时代党的建设的根本遵循。浙江是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要萌发地，平阳是中共浙江省一大召开地，我们要准确把握习近平党建思想的科学内涵、理论基础和实践意义，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，用好“两个结合”根本途径，不断在实践中增进理解，以理论创新赋能管党治党，持续提升党建工作时代性、实效性，加快打造新时代党建高地和清廉建设高地县域样板。

会议强调，要在凝心铸魂中铸牢对党忠诚，纵深推进树立和践行正确政绩观学习教育，深入开展“溯源悟思想、实干创实绩”活动，健全党的创新理论学习体系，不断增进党员干部政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。要在先行示范中推动提升发展，紧扣省委“132”总体部署、市委“1361”思路举措，锚定目标要求，将党的组织体系、资源力量、工作机制深度嵌入到各项重点任务、重点工作、重大改革中，加快生动展现基本实现社会主义现代化的县域图景。要在笃行实干中锻强干部队伍，落实“三看”“三破”“三到”选任干部要求，深化“三比三看”“三争三强”交流活动，常态化培养选拔优秀年轻干部，全面落实关怀激励，持续增强干部队伍内生动力和整体活力。要在强基固本中夯实战斗堡垒，深化基层党建“六个一”品牌建设，强化党建引领基层治理，加强党员队伍全链条建设，健全落实党员作用发挥机制，锻造靠得住、顶得上、过得硬的先锋队伍。要在正风肃纪中涵养清正生态，坚持用改革精神和严的标准管党治党，巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，深入整治群众身边不正之风和腐败问题，紧盯重点领域、“关键少数”，一体推进不敢腐不能腐不想腐。

会议强调，学习宣传贯彻习近平党建思想是当前和今后一个时期的一项重要政治任务，要坚持全域联动，在学习培训、宣传阐释、贯彻落实上下功夫，坚持原原本本学、及时跟进学、深信笃行学，全面兴起习近平党建思想学贯热潮，真正把学习成果转化为推动高质量发展的强大动力。

会议还审议通过了《关于学习贯彻习近平党建思想的工作方案》。

来 源：平阳发布

原标题： 县委党的建设工作领导小组会议召开

记者：徐远虑

本文转自：温州新闻网 66wz.com