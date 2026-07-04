平阳发布 2026-07-04 10:41:50

7月3日，平阳县委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话、重要文章精神，研究部署平阳县贯彻落实意见。

7月3日，平阳县委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话、重要文章精神，研究部署平阳县贯彻落实意见。

平阳县委书记孟晓斌主持会议。平阳县委副书记、县长陈桂雷，县委副书记邱忠瑜和其他县委常委出席会议。平阳县人大常委会主任曾上俊、平阳县政协主席陈栋等列席会议。

会议传达学习了习近平总书记在庆祝中国共产党成立105周年大会上的讲话精神。会议强调，要切实提高政治站位、扛牢使命担当，进一步深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，为平阳提升发展注入强大精神动力。要严格落实“第一议题”制度，用好理论学习中心组等学习载体，统筹好全县宣讲资源，建强“浙南红都后浪说”等宣讲队伍，持续兴起学习热潮。要坚持重要讲话精神与各项中心工作结合起来，坚决做到以党的创新理论联系实际、指导工作，进一步提振干事创业的精气神。

会议传达学习了习近平总书记在中共中央政治局会议研究部署防汛抗旱工作时的重要讲话精神。会议强调，要强化隐患排查，紧盯“八张风险清单”，突出抓好小流域山洪、城市内涝、海上渔船、在建工程等风险管控，确保风险隐患早发现、早处置。要精准预报预警，用好“人工智能+短临预警”等应用，整合好站点数据，密切监测雨情、水情、汛情变化，做到预警早、预报准、反应快。要提升应急能力，持续完善防汛防台应急预案，健全应急物资设备动态管理机制，加强应急救援队伍建设，全面摸清需转移人员底数。要压实防汛责任，强化统筹协调，全力保障人民群众生命财产安全。

会议传达学习了习近平总书记在山东德州考察时的重要讲话精神。会议强调，要夯实粮食安全根基，落实落细惠农配套政策，全面推广优良品种与科学种植技术，确保全县粮食稳产增产。要深挖本土特色禀赋，深耕做实“土特产富”文章，深入推进省级重点村片区组团发展，发展壮大村集体经济，带动村民致富增收。要建强基层战斗堡垒，全面强化村级党组织政治功能与组织功能，加强“懂农业、爱农村、爱农民”的村干部队伍建设。要牢牢站稳人民立场，牢固树立和践行正确政绩观，厚植为民情怀，不断增强群众获得感与幸福感。

会议传达学习了习近平总书记在《求是》杂志上发表的重要文章《一体推进教育科技人才发展》精神。会议强调，要坚持教育优先发展，紧扣“一带两廊三集群”建设，均衡优化城乡教育资源配置，营造有利于创新人才成长的良好环境。要优化创新创业生态，聚焦我县主导产业和重点领域关键技术攻关，加快打通科技成果本地转化通道，推进创新平阳建设。要厚植人才发展沃土，深入实施“青城同平·青村向阳”计划，做实人才服务保障，打造良好的人才生态。

来 源：平阳发布

原标题： 县委常委会召开会议

记者：徐远虑

本文转自：温州新闻网 66wz.com