平阳县委书记孟晓斌督查“浙BA”平阳场馆赛前筹备工作并慰问平阳队队员

平阳发布 2026-07-04 10:36:56

7月3日，平阳县委书记孟晓斌前往县体育中心，督查“浙BA”平阳场馆赛前筹备工作，并慰问平阳队全体参赛队员，为大家征战赛场加油鼓劲。

7月3日，平阳县委书记孟晓斌前往县体育中心，督查“浙BA”平阳场馆赛前筹备工作，并慰问平阳队全体参赛队员，为大家征战赛场加油鼓劲。他强调，要统筹抓好赛事安全管理、组织运营、氛围营造、赛事经济等各项工作，以高标准保障护航高水平赛事，借“浙BA”赛事热度激活赛事经济、厚植全民健身氛围，充分展现平阳精气神。

孟晓斌来到体育中心广场，实地察看交通疏导、人流管控、配套市集、后勤服务等相关部署，详细了解赛事引流、客流吸纳、周边业态联动等推进情况，并前往平阳体育馆指挥调度室，详细了解消防设施、应急通道、安防值守、看台管理、用电用气、医疗急救点位等关键环节运行保障工作。他强调，赛事安全是办赛前提和底线，各相关部门要牢固树立“万无一失、一失万无”的安全意识，压紧压实各方主体责任，既守牢安全办赛基本盘，又做优赛事服务软实力；要持续营造全民参与、全民观赛、全民健身的浓厚氛围，借助“浙BA”赛事影响力，进一步普及群众篮球运动，完善全民健身公共服务体系，丰富群众精神文化生活；要持续深挖赛事综合价值，推动体育赛事与城市宣传、文旅融合、夜间经济深度联动，以体育聚人气、提士气、旺商气，为平阳经济社会高质量发展注入蓬勃体育动能。

随后，孟晓斌来到球员休息室，慰问平阳队教练员、运动员，详细了解队伍备战训练、后勤保障、队员身体状态等情况，向全体队员奋勇拼搏备战赛事的昂扬风貌表示肯定，并叮嘱大家做好防暑降温、运动防护，科学调整作息，劳逸结合，保持良好竞技状态。孟晓斌表示，平阳队代表全县出战“浙BA”赛场，承载着全县群众的期盼与厚爱，希望全体队员放平心态、轻装上阵，认真对待每一场比赛、认真对待每一个对手，在赛场上严守赛风赛纪，敢打敢拼、团结协作，赛出好风气、赛出好形象，充分展现平阳青年积极向上、奋勇争先的精神面貌，用精彩竞技回馈家乡球迷支持。

平阳县委常委、宣传部部长蒋中梁参加督查。

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原标题： 孟晓斌督查“浙BA”平阳场馆赛前筹备工作并慰问平阳队队员

记者：张炜/文 鲍思冲/摄

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