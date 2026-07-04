平阳县委书记孟晓斌与政协委员面对面协商

平阳发布 2026-07-04 10:38:38

7月3日，平阳县委书记孟晓斌参加“请你来协商”活动，与政协委员、专家代表围坐一堂，聚焦“推动‘土特产富’全链发展 激活乡村共富新动能”主题，面对面协商交流，为平阳特色产业提质增效、农民增收致富把脉开方。

7月3日，平阳县委书记孟晓斌参加“请你来协商”活动，与政协委员、专家代表围坐一堂，聚焦“推动‘土特产富’全链发展 激活乡村共富新动能”主题，面对面协商交流，为平阳特色产业提质增效、农民增收致富把脉开方。

平阳县政协主席陈栋主持会议。平阳县领导洪志亮、金裕军、李先锋、宋方剑、林宣东、林海丹、杨启杰、黄启敏等参加活动。

会上，平阳县政府通报了平阳县“土特产富”全链发展情况。与会政协委员、专家和行业代表结合调研情况与实践经验作协商发言，平阳县科技局、平阳县农业农村局、平阳县文广旅体局、平阳县供销社等相关部门作了回应发言。

在认真听取与会人员发言后，孟晓斌指出，一直以来，平阳县委县政府始终把做强“土特产富”作为缩小“三大差距”的核心抓手，全链综合实力更强、品牌影响力更大、产业体系更全、富民效果更实，持续把产业优势转化为实实在在的共同富裕成果，不断擦亮了平阳农业特色名片。

就下一步工作，孟晓斌强调，要立足“土”的禀赋，全力抓好全县耕地保护，加强海域生态管护，把乡土文化融入农产品培育全过程，加快推进“大上林垟”等省级片区组团发展，全面夯实发展根基。要聚焦“特”的定位，完善“平阳五个鲜”品牌运营体系，加快出台专项培育举措，推动土特产品牌价值向文旅业态延伸，全面拓宽市场空间。要紧盯“产”的链条，加快提升种业创新能力，持续深化数字科技赋能，打破产销衔接壁垒，推动平阳土特产走出浙南、走向全国，大幅提升产品附加值，全面激活振兴动能。要锚定“富”的目标，积极探索强村公司、利益联结等发展新模式，提质共富工坊，持续用好“一县一政策”等三张政策清单，健全低收入农户精准帮扶机制，全面擦亮民生底色。要抓实“专”的机制，建立专班机制、推出“专策”扶持，引育“专才”队伍，坚持协同联动、同向发力，全面形成工作合力，以专业化、系统化思维推动各项任务落地见效。

孟晓斌表示，近年来，广大政协委员在本职岗位上争先创优，以实实在在的履职成果展现了新时代政协委员的风采与作为，为平阳县提升发展注入了强劲的“政协力量”。希望县政协和政协委员继续发挥协商作用、壮大协商力量、拓宽协商渠道，在推动平阳“土特产富”全链发展上贡献更大的力量。

来 源：平阳发布

原标题： 孟晓斌与政协委员面对面协商

记者：徐远虑

本文转自：温州新闻网 66wz.com