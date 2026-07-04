瑞安发布 2026-07-04 10:40:17

7月3日，瑞安市委书记李剑锋专题调研文化“新三样”工作。

7月3日，瑞安市委书记李剑锋专题调研文化“新三样”工作。他强调，要大力实施“文化+”融合战略，持续健全“1+4+5”数字文化产业发展体系，着力构建多元协同、开放共生的产业新格局，加快推动瑞安文化“新三样”走向全国、扬帆出海，提速打造更高水平文化强市。

以网文、网剧、网游为代表的文化“新三样”，已成为我国拉动文化消费、推动文化产业高质量发展的重要力量。近年来，我市成功招引瑛麒动漫、掌阅科技等头部企业，培育了一批“四季创作训练营”学员，打造了人工智能双创中心等平台空间，有力支撑了产业发展。

李剑锋一行首先来到奥光动漫股份有限公司，调研IP衍生品开发有关情况。奥光动漫产品畅销美国、德国、英国等30多个国家和地区，木制拼图玩具国际市场占有率超30%。李剑锋希望企业着力孵化具有自主知识产权的原创IP，以文化为内核、科技为手段，锻造具有独特竞争力的产品，开拓产业新的增长空间。

在汀田街道数智文创园，李剑锋察看数字文化客厅，深入了解我市文化“新三样”产业发展情况。他要求，要依托数智文创园与AIGC共创平台，聚集一批好人才、好作品、好项目，打开文化与经济交融共生的想象空间，打造“创作—孵化—制作—发行—出海”的全链条生态。

在随后召开的座谈会上，李剑锋听取相关工作情况汇报，并与招引落地企业、本土文化企业、影视创作一线的代表们深入交流。各方围绕推动优质IP输出和运营、AI+影视产业发展、本土文化资源库建设、文学创作人才培训等方面提出意见建议。李剑锋指出，大家的真知灼见提供了市场前沿理论和行业一线洞察，为推动瑞安文化产业高质量发展提供了重要参考，值得认真吸纳研究。

李剑锋强调，要支持好主体，像引育制造业企业一样引育文化“新三样”企业。“精准滴灌”抓招引，盘活数智文创园等孵化空间，撬动优质企业和项目落地；“梯度育林”强内功，扶持潜力企业深耕细分赛道、做大做强，打造文化产业集群。要构建好生态，像涵养科创生态一样涵养文化“新三样”发展生态。依托温州网络文学村等空间载体，发挥一流营商环境优势，让人才生态近悦远来、政策生态雪中送炭、创作生态枝繁叶茂，助力广大文创者在瑞安扎根圆梦。要解读好市场，像运营互联网产品一样运营文化“新三样”精品。坚持内容为王、订单为王、项目为王，深挖IP富矿，拓宽出海航道，激活消费场景，以精准的市场策略推动文化精品持续出圈，不断提升瑞安文化“新三样”的品牌影响力和市场竞争力。

瑞安市领导何志友、邹霜双、金丽云参加调研。

来 源：瑞安发布

原标题： 李剑锋专题调研文化“新三样”工作

记者：陈豫州/文 孙凛/图

本文转自：温州新闻网 66wz.com