新华网 2026-07-04 11:02:28

在刚刚结束的一场美加墨世界杯32强赛中，卫冕冠军阿根廷队通过加时赛以3:2战胜“新军”佛得角队，挺进16强。

在刚刚结束的一场美加墨世界杯32强赛中，卫冕冠军阿根廷队通过加时赛以3:2战胜“新军”佛得角队，挺进16强。 这是两队首次在世界杯赛场上交锋。至此，阿根廷队世界杯对阵非洲球队近8场全胜。 梅西开创多项纪录。本场比赛他打入1球，总进球数达到20粒，继续领跑世界杯历史射手榜、出场纪录榜，开启“20球时代”“30场世界杯”的大门，并成为首位连续8场世界杯比赛破门的球员。 阿根廷队将在16强赛中对阵埃及队。 7月3日，阿根廷队球员梅西（前左二）射门得分。新华社记者 张晨 摄 7月3日，阿根廷队球员梅西进球后奔跑庆祝。新华社记者 张晨 摄 7月3日，阿根廷队球员庆祝进球。新华社记者 张晨 摄 来 源：新华网 原标题： 阿根廷晋级16强 梅西开启“20球时代” 本文转自：温州新闻网 66wz.com