新华网 2026-07-04 11:06:11

中国田径协会3日公示爱知·名古屋亚运会田径项目中国队参赛名单，新晋女子链球亚洲纪录保持者赵杰和女子标枪亚洲纪录保持者严子怡领衔。

中国田径协会3日公示爱知·名古屋亚运会田径项目中国队参赛名单，新晋女子链球亚洲纪录保持者赵杰和女子标枪亚洲纪录保持者严子怡领衔。

6月28日，在法国巴黎举行的2026世界田联钻石联赛巴黎站女子标枪决赛中，中国选手严子怡夺得冠军。新华社记者 邬惠我 摄

这份名单包括男、女选手各36人。赵杰和严子怡之外，名单中还有世锦赛冠军、女子铁饼名将冯彬，女子100米全运会冠军陈妤颉，女子100米栏名将吴艳妮，以及包括名将谢震业、李晨洋等在内的多名全国纪录保持者。

第十五届全运会女子100米栏冠军刘景扬无缘名单，十五运会三金得主、女子400米栏名将莫家蝶因伤落选。

爱知·名古屋亚运会将于9月19日至10月4日举行。

来 源：新华网

原标题： 亚洲纪录保持者领衔中国田径队亚运会阵容

本文转自：温州新闻网 66wz.com