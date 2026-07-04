亚洲纪录保持者领衔中国田径队亚运会阵容
新华网 2026-07-04 11:06:11
中国田径协会3日公示爱知·名古屋亚运会田径项目中国队参赛名单，新晋女子链球亚洲纪录保持者赵杰和女子标枪亚洲纪录保持者严子怡领衔。
中国田径协会3日公示爱知·名古屋亚运会田径项目中国队参赛名单，新晋女子链球亚洲纪录保持者赵杰和女子标枪亚洲纪录保持者严子怡领衔。
6月28日，在法国巴黎举行的2026世界田联钻石联赛巴黎站女子标枪决赛中，中国选手严子怡夺得冠军。新华社记者 邬惠我 摄
这份名单包括男、女选手各36人。赵杰和严子怡之外，名单中还有世锦赛冠军、女子铁饼名将冯彬，女子100米全运会冠军陈妤颉，女子100米栏名将吴艳妮，以及包括名将谢震业、李晨洋等在内的多名全国纪录保持者。
第十五届全运会女子100米栏冠军刘景扬无缘名单，十五运会三金得主、女子400米栏名将莫家蝶因伤落选。
爱知·名古屋亚运会将于9月19日至10月4日举行。
来 源：新华网
原标题： 亚洲纪录保持者领衔中国田径队亚运会阵容
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
“特”们给温州乡村带来了什么？社会07-04
-
欧洲极端高温中国空调“一机难求” ！温州人“空运空调”解酷暑之急社会07-04
-
航线加密无感通关 暑期国门“热”力全开社会07-04
-
全城开凉！第九季爱心冰柜，在朔门古港启幕！社会07-04
-
温州破获全省首例贩卖毒品“替来他明”刑事案件社会07-04
-
铁路温州南站开展暑运应急演练！保障暑运平稳有序运行社会07-04
-
马鞍池畔花界“劳模”上线 20万株“乒乓”千日红点染鹿城盛夏社会07-04
-
扎根乡土释法解纷 温州一人获评全国“三下乡”活动服务标兵社会07-04
-
文艺“守岛人”陈献英：退休不是句号，只是换个阵地发光媒体专栏07-04
-
温籍导演郑旭讲述《克里特岛的鱼生》台前幕后故事社会07-04