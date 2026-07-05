温州日报 2026-07-05 08:26:46

7月3日至4日，浙江省全国人大代表第三小组来温，深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立105周年大会上的重要讲话精神和在《求是》杂志上发表的重要文章《前瞻布局和发展未来产业》精神，落实十四届全国人大四次会议部署，聚焦温州做强“一圈一极一中心”、深入实施新一轮“强城行动”、助力建设创新浙江主题开展专题调研并座谈交流。

温州网讯 7月3日至4日，浙江省全国人大代表第三小组来温，深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立105周年大会上的重要讲话精神和在《求是》杂志上发表的重要文章《前瞻布局和发展未来产业》精神，落实十四届全国人大四次会议部署，聚焦温州做强“一圈一极一中心”、深入实施新一轮“强城行动”、助力建设创新浙江主题开展专题调研并座谈交流。

十四届全国人大外事委员会副主任委员许甘露，浙江省委常委、温州市委书记张振丰，浙江省副省长胡伟，中国商业法研究会会长李占国，丽水市委书记吴舜泽等全国人大代表分别参加调研或座谈。

在温期间，调研组先后来到康奈集团、温州园博园、朔门古港遗址、中国基因药谷和中国（温州）数安港，深入了解温州科技创新和产业创新深度融合、历史文化名城建设、新质生产力培育发展等情况。座谈会上，代表们听取高水平创新温州建设情况汇报，对相关工作给予充分肯定，并围绕做深做透“两篇大文章”、培育壮大现代产业集群、推动高等教育高质量发展、高水平引才育才用才、推动区域协调发展、加强文化保护传承、深化试点创新示范等提出意见建议。

张振丰感谢代表们对浙江温州经济社会发展的关心支持和精准建言，表示将认真吸收、及时转化，把大家的真知灼见转化成实实在在的工作成效。张振丰说，温州始终牢记“续写创新史”殷殷嘱托，在党中央、国务院和省委、省政府坚强领导下，深入践行“八八战略”，接续实施“强城行动”，扩大开放促进内外融通，加快培育壮大“5+5+N”现代产业集群，推动经济社会发展持续向上向好，迈上“万亿之城”历史性台阶。面向“十五五”，温州将深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，聚焦聚力落实习近平总书记考察浙江“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署，锚定“一圈一极一中心”目标定位，坚定不移走好创新发展“华山一条路”，加快建设创新温州，持续深化改革开放，奋力打造高质量发展建设共同富裕示范区市域样板。希望各位代表一如既往关心支持温州，发挥自身优势在政策争取上鼓与呼、在助力发展上献良策、在宣传推介上常发声，共同把温州各项事业发展得更好，为全国全省大局贡献力量。

市领导张文杰、张加波等分别参加相关活动。

来 源：温州日报

原标题： 浙江省全国人大代表第三小组来温专题调研并座谈

建言献策助推温州创新发展 凝心聚力加快建设创新浙江

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com