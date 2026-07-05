温州市急救中心 2026-07-05 09:35:00

随着逐渐入夏，温度较前逐日攀升，户外体力作业人员中暑风险急剧攀升。6月29日，温州市120急救中心接到市区一例因中暑引发的心跳骤停案例。

随着逐渐入夏，温度较前逐日攀升，户外体力作业人员中暑风险急剧攀升。6月29日，温州市120急救中心接到市区一例因中暑引发的心跳骤停案例。

工人务工后突发倒地，呼吸心跳骤停

120生死救援抢回一命

6月29日傍晚，温州天气闷热难当。47岁的建筑工人小王（化名）结束一天的户外体力作业后，回到宿舍刚准备休息，身体却突发异常，大汗淋漓、四肢抽搐、全身肌肉僵硬痉挛。工友见状立即拨打了120。当时，小王意识尚清，还能正常应答。

市急救中心新城站急救团队接到报警后立即出发，然而，病情变化远比想象中更快，在救护车赶赴现场的途中，小王的状况急剧恶化，全身痉挛症状大幅加重，神志昏迷不醒。

急救人员到达时，小王平躺在门槛上，衣物已被汗水浸透，呈现出濒死样喘息。经快速评估，医生发现患者呼之不应，颈动脉搏动消失，双侧瞳孔散大、对光反射消失，初步诊断为热衰竭引发的心脏骤停！

生死之际，一秒都不能耽误。急救团队立即展开心肺复苏，凭借娴熟规范的操作，经过全力施救，患者颈动脉搏动重新出现，瞳孔对光反射逐步恢复，恢复了自主肢体活动，甚至能够正常言语对答。虽然四肢肌肉痉挛仍未完全缓解，但生命体征已趋于平稳。

在转运小王的途中，120急救人员联系医院开启绿色通道，将患者安全转运至院内。经进一步诊断，小王为热痉挛合并热衰竭，目前正在接受后续治疗，情况稳定。

新城站站长周胜云介绍，中暑是人体在高温、高湿环境下，体温调节中枢功能障碍、汗腺功能衰竭和水电解质丢失过多，引发的以中枢神经和（或）心血管功能障碍为主要表现的急性疾病。

“高温高湿环境下，人体无法散热，大量出汗导致人体体液流失，电解质紊乱，大量汗液带走钾、镁，易引发室颤，严重时还会出现多器官的衰竭，引发生命危险。”

高温防暑科普：中暑分程度，切勿忽略“身体信号”

随着7月入夏，气温持续升高，要防范中暑风险。中暑并非简单头晕乏力，从轻到重分为三个等级，危重中暑可直接导致心跳骤停：

中暑分级

根据严重程度，中暑分为先兆中暑→轻症中暑→重症中暑（包括热痉挛、热衰竭、热射病）。

1.先兆中暑：最常见的症状如头晕、头痛、乏力、多汗、恶心、注意力不集中、动作不协调等，此时体温正常或略升高（＜38℃）。

2.轻症中暑：除上述症状外，出现面色潮红、皮肤灼热、大量出汗，或面色苍白、皮肤湿冷、血压下降、脉搏增快。

3.重症中暑：这个阶段的中暑可能致命，包括：

①热痉挛：大量出汗造成体内盐分流失，表现为四肢抽筋、肌肉僵硬、大汗不止，意识清楚，多发于户外体力劳动者，是中暑的早期信号；

②热衰竭：病情进一步加重，出现呼吸急促、喘气费力、大汗湿冷，极易快速进展为意识丧失、心脏骤停，属于危重前兆；

③热射病：最为严重的致命中暑类型，病死率极高，必须第一时间送医抢救。

高温天生存指南！医生教你“防”和“救”

1.避开“高温时段“：

合理避开上午10时至下午4时高温时段进行户外作业，做好遮阳防护，定时休息。

2.要及时补充水和电解质：

不要等口渴才喝，尤其是在户外要多喝水，每小时补充200-300ml水或运动饮料（补钾、钠）；避免一次性大量喝冰水（可能引发胃肠痉挛）。

一旦出现大汗、肢体抽筋等热痉挛症状，立即转移至阴凉通风处休息，及时补充电解质，症状无缓解务必第一时间拨打120。

3.发现危重中暑要及时处置：

若发现患者意识丧失、呼吸异常，属于危重中暑，切勿拖延，立即拨打120，将患者移至阴凉区域，若呼吸、心跳停止则立即心肺复苏。

来 源：温州市急救中心

原标题： “热到抽筋”会要命！市区一男子高温中暑心跳骤停，医生提醒：出现这些症状马上就医

本文转自：温州新闻网 66wz.com