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委内瑞拉地震死亡人数升至2954人

新华网 2026-07-05 10:55:31

　　委内瑞拉全国代表大会主席豪尔赫·罗德里格斯4日通过社交媒体发文称，该国近日发生的两次强震已造成2954人死亡、16592人受伤。

　　委官方最新统计数据显示，截至目前已有6462人获救，仍有16309人无家可归。自6月24日地震发生以来，已记录到942次余震。

来　源：新华网

原标题： 委内瑞拉地震死亡人数升至2954人

记者 田睿 李子健

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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