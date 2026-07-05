学习强国温州平台 2026-07-05 11:10:02

近日，温州瑞安陶山派出所连续接到3起登山求助警情，9名驴友在徒步福泉山盘古楼尖线路时，或迷路，或因高温暴晒，出现中暑等不适症状，均急需救援。

近日，温州瑞安陶山派出所连续接到3起登山求助警情，9名驴友在徒步福泉山盘古楼尖线路时，或迷路，或因高温暴晒，出现中暑等不适症状，均急需救援。

当天14时许，派出所接到第一通求助电话，一名独行驴友迷路且出现中暑症状。然而救援队员尚未集结，求助电话接连响起：6名从台州来的驴友水已喝完，多人头晕呕吐，一名队员发烧；另有2人被困山脊处。被困人员中最小的年仅15岁。

派出所、应急部门第一时间联动民安公益救援中心和蓝天公益救援力量启动救援。

民安公益救援中心陶山中队队长金崇平是福泉山“活地图”，接到连环警情后迅速研判：首位独行驴友距脱困点仅4公里，沿途林木茂密可避阳光，他通过电话一对一引导，指导其辨识地标、规划路线，成功自主下山。

另外8名被困人员集中在山脊暴晒路段，缺水、中暑、力竭问题突出。金崇平电话引导两批人员前往就近灌木丛躲避烈日，救援队随即敲定分批进山、接力救援方案。

15时许，金崇平携两名队员带着30多瓶水及解暑药品先行进山。彼时山区热浪滚滚，每人负重十几公斤，衣服湿透，平日一小时的路程硬是爬了3个多小时。19时许，他们抵达被困点，多名驴友被晒伤、中暑，救援队员立即分发饮用水和药品。

随后，民安公益救援队员、蓝天公益救援力量共计20余名救援人员接续进山，搀扶引导被困人员下山。日落后气温回落，救援队伍抄近路夜行护送，21时许，8名被困人员全部平安抵达山脚。

民安公益救援中心瑞安大队负责人林小锚表示，高温晴热天气，山脊极易诱发致死率极高的热射病，被困人员遇险风险极高。本次被困人员多为户外新手，高估自身体能、低估山野高温风险，物资准备不足、路况预判不足，是遇险的主要原因。他提醒广大户外爱好者，福泉山盘古楼尖线路难度高、避险条件差，切勿贸然进山。

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原标题： 福泉山盘古楼尖9名驴友中暑被困 多方救援力量接力搜救

作者：陈峥

本文转自：温州新闻网 66wz.com