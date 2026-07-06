世界杯|哈兰德双响 挪威2:1淘汰巴西进八强
在5日进行的一场美加墨世界杯八分之一决赛中，凭借哈兰德下半场的两个进球，挪威队2:1淘汰巴西队，历史上首次晋级世界杯八强。哈兰德也凭借7个进球，与梅西、姆巴佩一起暂列射手榜第一。
7月5日，挪威队球员哈兰德（右）在比赛中射门得分。新华社记者 张晨 摄
开场后挪威队牢牢控球，巴西队则显得较为谨慎。第三分钟，挪威队险些闪击，厄德高直塞，瑟洛特横传，帕特里克·贝格推射破门，但因瑟洛特越位，进球无效。第十分钟，艾耶禁区内绊倒库尼亚，VAR（视频助理裁判）介入判巴西队点球，吉马良斯低射被尼兰扑出。上半场，两队各自逃过一劫。
易边再战，巴西队进行换人调整，试图加强压迫，冲垮挪威队防线；挪威队则退守伺机反击。第58分钟，维尼修斯强突横传，恩德里克捅射打偏，巴西队错失机会。久攻不下的巴西队急躁情绪渐显。第67分钟，巴西队派上内马尔，试图打三前锋强攻。
7月5日，挪威队球员哈兰德（左）进球瞬间。新华社记者 胡星宇 摄
第79分钟，耐心的挪威队终于打破僵局。谢尔德鲁普左路突破传中，哈兰德头球顶远角入网。挪威队一球领先。
第90分钟，挪威队再入一球。他们通过快速反抢，谢尔德鲁普传给无人盯防的哈兰德，后者劲射破门，挪威队2:0领先。
这是哈兰德连续14场国家队正式比赛取得进球。本届世界杯他打进7球，与梅西、姆巴佩一起，暂时并列射手榜第一。
7月5日，巴西队球员内马尔主罚点球破门。新华社发（吕小炜摄）
补时第十分钟，巴西队打入挽回颜面的一球。卡塞米罗禁区内被放倒，VAR判罚点球，内马尔主罚一蹴而就。但巴西队已无力回天，最终1:2不敌挪威队，无缘八强。
挪威队对巴西队的不败纪录增加至5场。四分之一决赛中，挪威队将对阵英格兰队与墨西哥队比赛的胜者。
来 源：新华网
记者 岳冉冉、伍浚心
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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