央视新闻客户端 2026-07-06 10:34:49

在全民族抗战爆发89周年纪念日到来之际，侵华日军第七三一部队罪证陈列馆向社会公布了《关东军化学部身上申告书》(简称《身上申告书》)，关东军化学部1939年在黑龙江省齐齐哈尔市设立，又名“满洲第五一六部队”。主要负责侵华日军化学武器的研制和应用，是日本化学战核心部队之一。

《身上申告书》是侵华日军第五一六部队队员战后返回日本时填报的《个人身份信息登记表》，也是日本官方保留的重要军事履历档案。该档案起初是由日本留守业务部负责登记与核准，后转为厚生劳动省负责。2000年后，该档案由厚生劳动省移交日本国立公文书馆保管，后陆续解密。侵华日军第七三一部队罪证陈列馆研究人员2023年在日本“跨国取证”期间，经多次检索、沟通与交涉，最终征集回国，经过系统整理研究后面向社会公布相关细节。

侵华日军第七三一部队罪证陈列馆宣传教育与陈列部主任金士成向记者介绍，《身上申告书》属于日本官方调查掌握的日军战后复员的制式文件，记载了“姓名”“籍贯”“家族情报”“兵种”“登陆上岸时间地点”“官等级”“战前前属部队”“被解除武装的时间地点”“战争结束后履历”等若干信息。本次整理公布的《身上申告书》总计148页，涵盖了108人信息，涵盖军属判任文官、军属雇员、陆军技术准尉、军属佣人、军医中尉、兽医伍长、炮兵、化学技术兵等群体。在“战争结束时所属部队”一栏中，他们写有“关东军化学部”“满洲第五一六部队”“满洲第二五二三一部队”等，部队驻守地点为“齐齐哈尔”。

据本次公布的《身上申告书》，1945年8月15日，日军投降后，侵华日军第五一六部队滞留在中国的有55人，被苏联红军抓捕进入苏联的有49人，未显示轨迹的有4人。值得注意的是，侵华日军第五一六部队成员在苏联羁押期间，并未像七三一部队、一〇〇部队成员那样受到专门的罪行排查、讯问与审判，其化学战罪行未得到及时清算。

侵华日军第七三一部队罪证陈列馆馆长金成民表示，侵华日军第五一六部队《身上申告书》具有客观性、真实性和唯一性，是研究侵华日军第五一六部队形制的全新的一手史料与核心档案，是全方位认知侵华日军第五一六部队的规模形制、协同犯罪、人员流转及战后轨迹等关键问题的重要证据，对于全面揭示日本侵华期间进行化学战的罪行具有现实意义。

来 源：央视新闻客户端

原标题： 再添铁证！重要证据揭示侵华日军实施化学战

记者 王海樵 吴亦农

本文转自：温州新闻网 66wz.com