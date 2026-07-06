禁赛暂缓执行 美国队巴洛贡将出战世界杯16强赛
国际足联5日宣布，对在与波黑队比赛中被红牌罚下的美国队球员福拉林·巴洛贡作出禁赛一场处罚，并暂缓一年执行。这使得这位美国队头号射手得以出战与比利时队的世界杯16强赛。
7月1日，美国队球员福拉林·巴洛贡（右二）被出示红牌。新华社记者 许畅 摄
巴洛贡目前以3粒进球领跑美国队射手榜。在7月1日美国队2:0战胜波黑队的32强赛中，他因踩踏对方球员塔里克·穆哈雷莫维奇脚部被红牌罚下。由于违反《国际足联纪律准则》第14条和第66条，国际足联纪律委员会对其处以禁赛一场的处罚，同时依据《国际足联纪律准则》第27条，国际足联纪律委员会有权完全或部分缓期执行某项纪律处罚，对巴洛贡的禁赛确定为暂缓一年执行。
国际足联发布公告称：“该场禁赛的执行暂缓一年，进入考察期。若福拉林·巴洛贡在考察期内再次犯下性质及严重程度类似的违规行为，则此暂缓决定将撤销，原处罚将予以执行，且不影响对新违规行为追加的任何额外处罚。”
7月1日，美国队球员福拉林·巴洛贡庆祝进球。新华社记者 许畅 摄
东道主美国队正力争继2002年世界杯后再次闯入八强。他们在2010年世界杯16强赛负于加纳队，2014年16强赛负于比利时队，2022年16强赛负于荷兰队；2006年未能从小组出线，2018年则未能晋级决赛圈。
7月6日，美国队将在西雅图与比利时队进行16强赛。
来 源：新华网
记者 公兵、肖世尧
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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