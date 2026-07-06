美国“独立日”庆祝：烟火背后的对立与分裂

新华网 2026-07-06 11:12:43

今年是美国独立250周年，系列庆祝活动在7月4日“独立日”迎来高潮。除罕见热浪和比往年更盛大的烟火，庆祝活动中呈现出的政治分裂格外令人侧目。

今年是美国独立250周年，系列庆祝活动在7月4日“独立日”迎来高潮。除罕见热浪和比往年更盛大的烟火，庆祝活动中呈现出的政治分裂格外令人侧目。

从民主党人主政的州“交白卷”式缺席，到党派与竞选色彩浓厚的活动安排，这场本可通过回顾历史来凝聚共识的团结庆典，却成为美国党派斗争和社会撕裂最直观的写照。

7月4日凌晨，纽约时报广场举行水晶球降落活动，庆祝美国独立250周年。新华社发（章正浩摄）

国家庆典党派化

今年的系列庆祝活动筹划已久，以多种形式展开，却始终烙刻着鲜明的党派印记。

美国总统特朗普4日晚在华盛顿的庆祝活动上发表讲话，历数任内多项成就，重申其正在推动的选举限制措施等。有媒体评论，这是“一场带有竞选集会风格的演讲”。

其实，党派之争在“庆祝活动由谁举办”这一问题上就已开始。美国国会曾于10年前成立跨党派组织“美国建国250周年”，负责规划全国和地方性庆祝活动。但特朗普第二次任总统后，其政府很快推翻这一决定，宣布“自由250”组织为唯一官方筹备机构，而该组织有浓厚的特朗普阵营色彩。民主党人对此不满，批评特朗普政府“将国家庆典党派化”，并在国会围绕“自由250”的资金运作、历史叙事和组织架构等问题提出质疑并发起调查。

庆祝活动也由于党派因素遭到部分抵制。预定持续半个月的“伟大的美国州博览会”本是庆祝活动的重头戏之一，但据美国媒体报道，已有至少11个州表示不会派官方代表参加，其中绝大多数是民主党人主政的“蓝州”。记者在博览会现场看到，俄勒冈州、华盛顿州等州的展馆空空如也，只留下写着州名的海报和空荡荡的椅子。美国《纽约时报》评论说，这些州的退出进一步表明，庆祝活动已沦为一场支离破碎的党派闹剧。

6月27日，在美国首都华盛顿，人们乘坐“伟大的美国州博览会”上的摩天轮。该博览会于6月25日至7月10日举行。新华社记者李睿摄

多名美国知名音乐人退出在华盛顿国家广场举行的音乐会。摇滚歌手布雷特·迈克尔斯在社交媒体上说，他原本同意参演，但如今庆祝活动变得具有明显的“分裂性”，他不愿再被牵涉其中。

年过八旬、曾担任艾奥瓦州众议员的格雷格·丘萨克对记者说，纪念独立250周年本来可以成为一场纯粹的、真正的国家庆典和历史反思，但超强的党派色彩让一切都变得“丑陋不堪”。

政治极化成常态

不少分析认为，此轮庆祝活动中的种种“不堪”，只是美国政治极化的最新表现，泾渭分明的党派划线早已成为美国政治的日常。

美国政府《联邦政府纪事》最新数据显示，特朗普自2025年1月上任以来已签署268项行政令，直接绕过国会进行颠覆性政策调整，包括加强移民管控、大范围加征关税、裁撤联邦政府机构、逆转清洁能源政策等。为对抗特朗普政府的“行政令治国”，民主党人主政的“蓝州”不仅发起多项司法诉讼，甚至直接拒绝配合白宫的指令。两党几乎在任何政策议题上都互相攻击，导致国家治理陷入困境。

两党互撕之下，选民在各种问题上的对抗与敌意也不可避免。例如，美国公共广播电视网5月的一项民调显示，近九成民主党人认为特朗普政府应该对油价上涨承担责任，而持相同观点的共和党人仅有约三成。

“红蓝”选民的国家自豪感也呈现两极分化态势。据盖洛普公司近日民调，70%的共和党人因身为美国人而感到“极为自豪”，但在民主党人中，这一比例仅为14%。

此轮庆祝活动也成为民众表达对政府不满的契机。6月下旬，数百人聚集在《独立宣言》的诞生地宾夕法尼亚州费城，抗议特朗普政府掩盖奴隶制、屠杀和压迫原住民等美国负面历史。65岁的美国作家菲利普·格利表示，现在的美国人对自己国家的看法有着“天壤之别”，而庆祝活动似乎进一步放大了这种分裂。

3月28日，人们在美国加利福尼亚州洛杉矶参加抗议活动，针对特朗普政府的移民执法等一系列政策表达不满。新华社发（曾慧摄）

制度问题是根源

当今美国政治极化和社会撕裂有着深刻的制度性根源。美国布鲁金斯学会等机构的研究指出，在两党制与“赢者通吃”的选举规则下，共和、民主两党越来越倾向于强化价值观与政策立场的差异和对立，以获得“基本盘”的认同与支持。美国政治生态因此越发陷入你输我赢、敌友对立的二元逻辑，极化不断加深。

多项民调显示，美国两党分歧已达到半个多世纪以来最严重的程度。美国马克斯韦尔公民权和公共事务学院教授约翰娜·达纳韦指出，美国当前的党争已经超越政治分歧，呈现出“为斗而斗”的特征。

在党争逻辑的驱动下，党派利益超越了国家和民众利益。移民、经济、种族、环境等社会民生议题沦为两党“敛票”的工具，而真正的国家治理却无人问津。这样做的代价是，美国的贫富差距、制度性不公等问题积重难返，社会矛盾不断积累。

不仅如此，政客们为达目的，不惜利用甚至制造民意分裂。越来越多的美国普通民众在枪支、堕胎、社会保障等议题上立场严重对立，政治暴力事件也随之增多。社会层面的冲突，又反过来被两党当作互相攻击的“抓手”，美国的撕裂就在这样的循环中不断被巩固。用《华盛顿邮报》专栏作者戴维·伊格内修斯的话说，“我们的政治体制已经千疮百孔”。

有美国媒体指出，独立250周年之际，美国并未迎来举国欢腾，反而笼罩在政治极化与社会撕裂催生的悲观情绪中，“美国的黄金时代已然逝去……更糟糕的日子还在后面”。

来 源：新华网

原标题： 美国“独立日”庆祝：烟火背后的对立与分裂

记者 熊茂伶 阚静文

本文转自：温州新闻网 66wz.com