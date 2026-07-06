新华网 2026-07-06 11:14:08

伊朗已故最高领袖阿里·哈梅内伊遗体公众告别仪式4日开始举行，大批民众从全国各地涌向首都德黑兰参加悼念活动，在现场高喊“复仇，复仇！”

伊朗已故最高领袖阿里·哈梅内伊遗体公众告别仪式4日开始举行，大批民众从全国各地涌向首都德黑兰参加悼念活动，在现场高喊“复仇，复仇！”

对此，美国总统特朗普称自己感到“惊讶”，认为民众“全是假哭”，这一说法迅速遭到伊朗方面驳斥。

7月4日，在伊朗首都德黑兰，民众参加伊朗已故最高领袖阿里·哈梅内伊遗体公众告别仪式。新华社发

“血海深仇”

4日清晨6时许，大批民众从全国各地来到伊朗首都德黑兰的伊玛目霍梅尼清真寺门口排队等候。据当地媒体报道，数百万来自社会各界、不同年龄段的伊朗民众参与了悼念活动。

多家媒体报道，不少民众自3日晚起就在清真寺建筑外的广场附近聚集。当哈梅内伊及其遇难家人的灵柩出现时，广场上爆发出哀号和“复仇”的呼喊。

40岁的伊朗人阿拉什·拉希米4日告诉路透社，伊朗与美国有“血海深仇”，“我们与美国的关系永远不会好”。

美国和以色列2月28日对伊朗发起大规模军事行动，阿里·哈梅内伊及数位家人、时任伊朗伊斯兰革命卫队总司令穆罕默德·帕克普尔等多名军政要员在空袭中身亡。伊朗革命烈士领袖纪念委员会6月22日宣布，哈梅内伊遇袭身亡已过去100余天，相关告别和安葬等筹备工作此前已完成，但由于战事未停、敌方袭击以及保障民众安全等因素，仪式时间推迟至7月。

对于伊朗民众哀悼哈梅内伊，特朗普接受美国阿克西奥斯新闻网站采访时说，他对此感到“惊讶”，他认为伊朗民众“恨”哈梅内伊，“也许全是假哭”。

伊朗驻亚美尼亚大使馆随即在社交媒体上驳斥特朗普上述言论：“你不理解这些事情，因为你既没有文明，也没有历史，没有荣誉。”

7月4日，在伊朗首都德黑兰，民众参加伊朗已故最高领袖阿里·哈梅内伊遗体公众告别仪式。新华社记者沙达提摄

“永不投降”

特朗普4日接受阿克西奥斯新闻网站采访时说，鉴于伊朗领导层会集体出席葬礼相关活动，美国本可以“一把”干掉对方，“但我们不会这么做，因为那样我们就找不到人谈判了”。

据沙特阿拉伯等渠道消息显示，美国和伊朗之间新一轮会谈将在哈梅内伊葬礼结束后于11日在巴基斯坦举行，预计主要讨论三个议题，即美国对伊朗的制裁、伊朗被冻结的资金以及伊朗核问题。

根据伊朗官方公布的计划，7月7日将在什叶派圣城库姆举行哈梅内伊及其家属遗体送葬仪式；7月9日将在伊朗东北部圣城马什哈德举行安葬仪式，那里是哈梅内伊的出生地。

作为对美谈判关键人物，伊朗外交部长阿拉格齐和伊斯兰议会议长卡利巴夫3日都出席了哈梅内伊遗体告别仪式。电视画面显示，卡利巴夫在灵柩前痛哭。

哈梅内伊之子、伊朗现任最高领袖穆杰塔巴在2月28日的空袭中幸免于难，但此后一直没有现身。关于他是否出席哈梅内伊的葬礼，外界高度关注。

此外，葬礼举行前夕，一度被传遇袭身亡的伊朗伊斯兰革命卫队总司令艾哈迈德·瓦希迪2日晚在德黑兰现身。美联社报道称，瓦希迪上一次出现在公众场合还是2月8日，而伊朗战事在大约三周后爆发。帕克普尔遇袭身亡后，瓦希迪接任伊斯兰革命卫队总司令，被外界视为伊坚持对美强硬立场的代表人物之一。

瓦希迪2日接受伊朗官方电视台采访时说：“敌人会带着我们将投降的想法进坟墓。我们永不投降。”

来 源：新华网

原标题： 伊朗人高呼“复仇” 特朗普称“全是假哭”遭驳斥

记者 郑昊宁

本文转自：温州新闻网 66wz.com