从园博流量到产业增量 “园博发布厅”交出温州智造答卷

温州日报 2026-07-07 08:17:00

作为温州GDP突破万亿后的一次产业大阅兵，本次“园博发布厅”聚焦鞋服（时尚）、生命健康、数字经济、包装四大产业链，70余家企业通过“路演+展位”的双模式，在国家级的园博舞台上完成了从产品展示到供需对接的全链条实践。

温州网讯 7月5日，随着最后一拨游客的离场，为期两周的温州园博发布厅产业生态融合展示交流会在温州园博园中国馆落下帷幕。这场将园林美学与产业硬核科技深度融合的盛会，不仅为市民游客献上了一场视觉盛宴，更成为温州“5+5+N”现代产业集群展示实力、链接资源的高光舞台。

作为温州GDP突破万亿后的一次产业大阅兵，本次“园博发布厅”聚焦鞋服（时尚）、生命健康、数字经济、包装四大产业链，70余家企业通过“路演+展位”的双模式，在国家级的园博舞台上完成了从产品展示到供需对接的全链条实践。

展会落幕，回响犹在。观众记住了什么？企业带走了什么？从“发布”到“链单”，还有哪些堵点需要打通？

园林为幕

产业秀有了“沉浸感”

“园博发布厅”的展陈逻辑，与常规会展的“货架思维”不同。在中国馆的园林语境里，企业不用展板“说教”，而是把产品嵌入生活场景，让观众在举手投足间完成一次对温州智造的体感认知。

这里的技术，是“可触摸”的。鞋服时尚展区，康奈集团搬来一台足部3D扫描设备，观众站上平台，足宽、足弓、受力分布等数据几秒后便以可视化模型呈现——传统制鞋“凭经验选码”的模糊地带，被翻译成了精确的身体语言。数字经济展区，润新机械搭建了一座微型庭院，定时浇灌、自动喷淋系统在盆栽间无声运转，一位市民蹲在装置前，用手机记录下一套家庭灌溉方案的完整运行逻辑。

这里的展示，是“带温度”的。生命健康展区里，温州医科大学在读的赞比亚留学生站在智馈健康展台前，用熟练的中文向围观者介绍一套穴位针灸与智能反馈运动相结合的远程康复系统。本土研发的康养技术，经由国际学生的诠释，产生了一种奇妙的传播张力。而在适老器械展区，一位瑞安市民带着高龄父母逐一试坐电动轮椅，当得知生产商竟是瑞安塘下的本土企业时，当场表示择日去门店提取。

这里的课堂，是“活起来”的。包装全产业链展区迎来了一批特殊的访客：浙江东方职业学院包装工程系的师生。书本上的气调保鲜原理、可降解材料特性、智能产线布局，在这里变成了眼前运转的实体设备和触手可及的样品。对企业而言，这不仅是展示，更是一次与未来从业者的提前对话。

链上开花

从“被看见”到“被需要”

企业来了，能带走什么？走访中，记者发现，这场展会留给企业的，是三重实实在在的收获。

第一重收获，是品牌声量的“破圈”。对于深耕智能包装装备多年的浙江名瑞智能装备科技股份有限公司而言，这次参展并非传统意义上的“摆摊位”，而是通过视频形式嵌入温州包联的整体展示矩阵。“依托园博园这一高人气平台，有效提升了‘给袋式真空包装机’在行业及公众端的曝光度。”公司参展代表贾益国说，与同行同台竞技的窗口，让企业进一步坚定了坚守实业、深耕智能包装赛道的信心。同样抱着“被看见”期待的，还有温州市润新机械制造有限公司。这家土生土长的温州企业，希望借着“园博发布厅”的平台，把旗下特色产品传递到更多有需要的用户手里，让阳台、庭院、盆栽里的智能灌溉场景走进寻常百姓家。

第二重收获，是产业链条的“咬合”。如果说品牌曝光是“撒网”，那么精准对接就是“收网”。浙江码尚科技股份有限公司在展会期间集中展示了一物一码物联网、产品数字化全流程管理整套解决方案。开幕当天，一家本土潮玩文创企业在展位前与码尚团队初步对接。对方正在推进数字产业升级，仓储数字化是眼前的急务。码尚科技团队第二天便登门洽谈。“我们的NFC技术不仅能帮他们把仓储管起来，更能让文创产品本身长出新的可能性。”浙江码尚科技股份有限公司经理助理潘聪聪说，这次参展让她真切感受到实体产业数字化转型的市场需求，而这条由园博牵起的线，后续还藏着更多合作空间。

第三重收获，是市场反馈的“校准”。产品好不好，展台前的消费者最有发言权。百年老字号“老人头”以“纹生万履”为主题，带来舒适通勤鞋、3D打印科技鞋、非遗蓝夹缬联名鞋三大系列。“不少人当场表达了对未来鞋款的强烈期待，还主动询问线下门店地址。”“老人头”相关负责人表示，这场展会收获了消费者对新型鞋履最鲜活的真实反馈，为后续产品研发锚定了更清晰的方向。温州课哒科技有限公司则向各地教育局、中小学校、培训机构展示了自主研发的科创教学机器人整套课程方案，收获大量精准合作意向，“依托展会平台打通了上下游资源对接通道，更加坚定我们深耕青少年人工智能科普教育的信心。”企业业务负责人陈天祥表示。

从发布到链单

产业协同的“待解方程式”

展会收官，如何将集中展示转化为长效产业协同，是企业共同关心的命题。

产业链的“咬合”，还需要更常态化的“齿轮”。潘聪聪坦言，一次展会的交集毕竟短暂，目前仍缺少常态化、开放化、参与企业覆盖面更广的产业交流对接平台，“如果能让上下游企业从‘展会见一面’变成‘平时能串门’，产业链的咬合才会更紧密。”她期待后续借助更多常态化对接机制，与各行业企业深化联动，实现资源互通、联合开发、携手拓展市场。

外贸老兵如何敲开内销新门？浙江凯瑞医疗器械有限公司的故事提供了另一种样本。企业副总经理杨冬梅介绍，公司此前长期深耕海外市场，这次借园博舞台试水国内推广，“我们是温州本土首家做电动轮椅的企业，以前主攻国外市场，现在想开拓国内。”依托园博园的高人气和特色场景，企业以较低成本完成了品牌在国内市场的集中亮相，“产品曝光度提高了不少，知名度打开了。”但国内康养市场的渠道对接仍需深耕，她希望接下来的对接能更精准，“希望能和更多康养机构达成战略合作，可以先赠送一些产品试用，把长期合作的路子走出来。”

平台如何从“单次曝光”走向“长效乘数”？企业的诉求，正是“园博链单”发力的方向。活动期间，由温州市新闻传媒中心打造的“园博链单”产业商务交流数字化平台正式上线，以“企业发单、平台配单、成果晒单”为核心模式，全市所有企业均可“下单”说困惑、谈需求。因此，对“凯瑞医疗”而言，园博发布厅不仅是一次展示，更是一次市场探路。杨冬梅说：“这次让我们看到了国内市场的潜力。园博给了我们一个起点，后面的故事，还得一步一步走出来。”

来 源：温州日报

原标题： 从园博流量到产业增量 “园博发布厅”交出温州智造答卷

记者 欧阳潇

本文转自：温州新闻网 66wz.com