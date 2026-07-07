“萨克斯之王”Kenny G 世界巡演温州站 全场萨克斯奏响《友谊地久天长》

温州日报 2026-07-07 09:22:31

7月5日晚，瓯海奥体中心体育馆的空气里仿佛都有音乐在流淌，“萨克斯之王”Kenny G 2026世界巡演温州站在这里奏响。这位享誉全球的传奇演奏家携《Forever In Love》《Going Home》《Songbird》等传世金曲登台，为现场乐迷奉上了一场殿堂级的怀旧音乐盛宴。

温州网讯 随着演艺经济的火热，温州人在家门口享受高品质音乐之夜的机会越来越多。7月5日晚，瓯海奥体中心体育馆的空气里仿佛都有音乐在流淌，“萨克斯之王”Kenny G 2026世界巡演温州站在这里奏响。这位享誉全球的传奇演奏家携《Forever In Love》《Going Home》《Songbird》等传世金曲登台，为现场乐迷奉上了一场殿堂级的怀旧音乐盛宴。

伴随着一束追光，一把金色高音萨克斯、一头标志性飘逸卷发的Kenny G惊艳亮相。他缓步走入观众席，在乐迷的簇拥下吹响了开场曲目《Loving You》。“谢谢大家今晚来看我的演出。”Kenny G还用普通话与现场观众亲切互动，瞬间拉近了彼此的距离。

整场演出中，Kenny G倾情演绎了多首经典名曲，将萨克斯乐曲的浪漫内核展现得淋漓尽致。当那首陪伴无数中国人度过“回家时刻”的标志性旋律《Going Home》响起时，熟悉的音符瞬间引发全场共鸣，掌声雷动；而由中国民歌《茉莉花》改编的《Jasmine Flower》，则将东方旋律的婉约与西方乐器的浪漫完美交融。细腻治愈的演奏风格，让全场乐迷沉浸式领略了殿堂级演奏的艺术魅力。

作为当代最畅销的器乐演奏家之一，Kenny G创下了超7500万张唱片销量与超15亿次流媒体播放量的行业传奇。他的音乐不仅是无数人心中的时代符号，更让萨克斯这一乐器走入大众视野，焕发持久活力。“我学萨克斯5年了，对很多经典曲目非常熟悉，第一次现场聆听大师演奏，感觉超级好！”现场15岁的乐迷小陈激动地说道。

演出尾声，温州站还为这位远道而来的音乐家准备了惊喜“彩蛋”。没有提前预告，来自温州本地的众多萨克斯演奏者从观众席不同区域悄然起身，共同奏响了《友谊地久天长》，以此祝贺Kenny G70岁生日。台上的Kenny G闻声驻足，手持萨克斯静静聆听，被这份藏在人海里的浪漫与诚意深深打动，随后，他拿起手中的萨克斯丝滑地融入这场合奏。

中西萨克斯之声在这一刻完美交融，点点闪光灯在瓯海的夏夜中亮起，宛如璀璨星河。

来 源：温州日报

原标题： “萨克斯之王”Kenny G 世界巡演温州站

恰逢70岁生日 全场萨克斯奏响《友谊地久天长》

记者 洪越风 瓯海融媒记者 吴佳佳 吴宇洲

本文转自：温州新闻网 66wz.com