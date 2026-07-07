温州日报 2026-07-07 09:22:32

在泰顺县凤垟乡三门垟村，有一座百年老厝，青瓦木窗，素朴如一幅淡墨山水。老厝名叫卧云斋。从这里，走出了一位把文艺火种洒遍山城的文化“守灯人”——朱卫丰。

凤垟腰鼓队在廊桥上排练（图中穿红裙者为朱卫丰）。 冉梦蝶 摄

温州网讯 在泰顺县凤垟乡三门垟村，有一座百年老厝，青瓦木窗，素朴如一幅淡墨山水。老厝名叫卧云斋。从这里，走出了一位把文艺火种洒遍山城的文化“守灯人”——朱卫丰。

从老厝出发

把泰顺声音传出去

朱卫丰的文艺基因，深扎于百年老厝的土壤中。祖父在这间老屋里吟诗作对，留下一册《无我相氏诗手迹》；父亲写得一手好书法，打腰鼓矫健有力，耄耋之年仍坚持为乡邻写春联；两位叔叔是民间艺人，吹拉弹唱皆通。逢年过节，老厝里乐声笑声交织，成了她童年最温暖的记忆。

1984年，朱卫丰踏入泰顺县文化站，从此与基层文化工作结下不解之缘。从青涩青年到退休，四十年倏忽而过，她始终扎根一线，策划晚会、编排节目、带队巡演，把文化的种子一粒粒播撒在泰顺的山乡之间。

2017年，她牵头成立泰顺县市民艺术志愿团。从最初的几支队伍，发展到如今拥有民乐队、舞蹈队、腰鼓队、旗袍队、合唱队、文艺表演队、志愿服务队等十六支队伍，达360多人的规模，这支“文艺轻骑兵”成为泰顺城乡最活跃的文化力量之一。

文艺之外，朱卫丰的脚步踏遍山城角落。她带着志愿团到“五水共治”现场清淤、在防疫一线，到乡村普法课堂上给老人讲解法律知识，教留守儿童吹葫芦丝，送文艺演出到养老院，为村民写春联……三百多场文艺演出、两百多场志愿服务、累计两千六百多个小时的服务时长，她和志愿团的身影，成了泰顺山城一道温暖的风景。

脚上沾满泥土，笔下才有真情。正是这些扎根基层的日日夜夜，让朱卫丰的创作有了取之不尽的素材。她把五水共治、反家暴、垃圾分类、共同富裕等主题写进快板、小品和说唱里。三句半《五水共治》、腰鼓《龙凤呈祥》、小品《门》、说唱《垃圾分类》……二十余件原创作品多次在县、市级展演比赛中摘金夺银。其中，小品《门》登上“学习强国”平台，快板《喜迎二十大 唱响共富路》被“中国蓝新闻”推送。从文化礼堂到线上平台，朱卫丰带着泰顺的声音走出了大山。

回到凤垟

让文艺之花开遍长寿之乡

退休后的朱卫丰，本可以安享清闲。但她选择回到凤垟，回到卧云斋，把这座百年老厝变成志愿团的文艺创作基地。2020年12月，凤垟乡文学艺术界联合会成立，她在卧云斋挂上了文创基地的牌子。也是从那时起，文艺的种子被重新种回生养她的土地。

挂牌只是开始。她在凤垟组建了旗袍队、舞蹈队、说唱表演队、腰鼓队，三十多位成员大多是四五十岁的农村妇女。从前围着灶台转的姐妹们，如今穿上演出服、拿起乐器、走上舞台，脸上有了不一样的光彩。朱卫丰带着她们到樱花大道和雅阳塔头底古村采风，一次次登上全县文化礼堂展演的舞台。凤垟的文艺队伍，开始在更大的天地里亮相。

舞台上的绽放，根在泥土里。快板《云上凤垟 长寿之乡》里那句“古屋青瓦嵌青砖，美丽庭院百花香”，写的就是三门垟整治后的新貌。说唱《垃圾分类》的灵感，来自进村宣传时她发现很多老人不会分类——“用方言演出来，比发传单管用多了。”在这条创作路上，家人是她最好的后盾。丈夫苏秀忠深耕音乐教育四十年，常帮她打磨作品；儿子儿媳也热爱文艺，一家人围坐合奏《雨碎江南》《花好月圆》，既是生活日常，也是灵感的源头活水。

谈起凤垟乡这些年的变化，朱卫丰眼里有光。三门垟村正在争创全国示范性老年友好型社区，她看到村里的老人们，从最初在门口观望，到主动搬凳子来看排练，再到自己加入队伍，精气神完全不一样了。“长寿不只是目的，活得开心、活得有滋味才是。”她说，接下来想围绕长寿文化节创作新作品，把凤垟的孝老故事、长寿秘诀编成节目，让泰顺的“老有所乐”被更多人看见。

从百年老厝出发，再回到凤垟。当年那粒文艺的种子，如今已开出满园芬芳。

来 源：温州日报

原标题： 凤垟文艺轻骑兵点亮山城夕阳红

记者 冉梦蝶 沈巍蔚

本文转自：温州新闻网 66wz.com